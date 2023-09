Como montar um look com Scarpin e calça jeans?

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de setembro de 2023.

Se você é uma amante da moda, provavelmente já ouviu falar sobre o scarpin, um dos calçados mais clássicos e elegantes que existe. Combinar um scarpin com uma calça jeans é uma excelente opção para criar um visual sofisticado e ao mesmo tempo despojado. Neste artigo, vamos te mostrar como montar um look perfeito com scarpin e calça jeans. Confira!

Escolha o scarpin ideal

Antes de mais nada, é importante escolher o scarpin ideal para a ocasião. Existem diversos modelos disponíveis no mercado, desde os mais básicos até os mais elaborados. Opte por um scarpin de cor neutra, como preto, nude ou marrom, pois eles são versáteis e combinam com diferentes cores de calça jeans.

Combine as cores

A combinação de cores é fundamental na hora de montar um look harmonioso. Se a sua calça jeans for escura, como um jeans preto ou azul marinho, opte por um scarpin de cor clara para criar um contraste interessante. Já se a sua calça jeans for clara, você pode ousar um pouco mais e escolher um scarpin de cor vibrante para adicionar um toque de cor ao seu visual.

Escolha o modelo de calça jeans adequado

Além de escolher o scarpin ideal, é importante selecionar o modelo de calça jeans que mais valorize o seu corpo. Se você possui pernas longas, pode optar por uma calça jeans skinny, que fica justa ao corpo e alonga a silhueta. Já se você possui pernas mais curtas, uma calça jeans de corte reto ou flare pode ser uma ótima opção, pois dão a sensação de pernas mais longas.

Use acessórios para complementar o look

Para deixar o seu look com scarpin e calça jeans ainda mais interessante, você pode utilizar acessórios como cintos, bolsas e colares. Um cinto fino na cintura, por exemplo, pode marcar a região e valorizar a sua silhueta. Uma bolsa de mão ou uma clutch podem dar um toque de sofisticação ao look. Já um colar statement pode ser o destaque da produção.

Escolha a blusa adequada

A blusa que você escolher também irá influenciar no resultado final do seu look. Se você quer um visual mais elegante, opte por uma blusa de tecido fino e corte mais estruturado. Já se a ocasião for mais descontraída, você pode optar por uma camiseta básica ou uma blusa mais soltinha.

Finalize com maquiagem e penteado

Por fim, para completar o seu look com scarpin e calça jeans, você pode investir em uma maquiagem e penteado adequados. Uma maquiagem mais elaborada, com destaque nos olhos ou nos lábios, pode deixar o visual ainda mais poderoso. Quanto ao penteado, uma boa opção é deixar o cabelo solto e natural, para um ar mais descontraído.

Conclusão

Montar um look com scarpin e calça jeans é uma excelente escolha para diversas ocasiões. A combinação dessas duas peças traz elegância e sofisticação ao visual, sem perder o toque despojado que a calça jeans proporciona. Lembre-se sempre de escolher o scarpin e a calça jeans adequados ao seu estilo e corpo, combine as cores de forma harmoniosa e não se esqueça de utilizar acessórios para complementar o look. Com as dicas deste artigo, você estará pronta para arrasar com esse visual versátil e cheio de estilo!