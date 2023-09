Aproximando a família: 4 atividades para fazer com as crianças

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de setembro de 2023.

Com o estilo de vida contemporâneo, não é raro encontrar pessoas que mal tenham tempo para curtir bons momentos em casa. Entretanto, é bacana destacar que o convívio familiar possui um papel essencial, tanto no desenvolvimento emocional quanto social do público infantil.

Por essas e outras, é muito importante passar períodos de qualidade com os filhos, fortalecendo os laços afetivos e contribuindo para o crescimento saudável dos pequenos. E quer saber o melhor? Existem várias atividades que podem ser adotadas para se aproximar de quem você ama. Nesta lista, incluímos desde os jogos clássicos até um piquenique no parque ou uma sessão de cinema em um dia chuvoso.

Assim, caso queira mudar de rotina e criar memórias inesquecíveis, aproveite para conferir este artigo que produzimos especialmente sobre o assunto. Acredite: você não vai se arrepender!

1. Piquenique em família

Que tal aproveitar um dia ensolarado e organizar uma atividade muito agradável ao lado dos pequenos? A nossa dica é apostar no clássico piquenique.

Com tal proposta, será possível degustar lanchinhos deliciosos, ao mesmo tempo que todos ficam mais próximos da natureza e, quem sabe, até praticam atividades ao ar livre. Para isso, você só precisa separar uma boa toalha de piquenique e preparar uma cesta de alimentos gostosos, contando com frutas, bolachinhas, sucos e água.

Não se esqueça de levar um bom protetor solar de, no mínimo, FPS 30, para que ninguém sofra com os efeitos nocivos do sol. Outra possibilidade é aproveitar para jogar jogos de tabuleiro, pular corda ou realizar uma partida de futebol no gramado. Tem opções para todos os gostos

2. Visitando um museu

Agora, uma dica de programação enriquecedora para fazer com os seus filhos: explorar museus e exposições.

Altamente educativa, essa atividade cultural é ideal para estimular o interesse dos pequenos a respeito da arte e da história, porém, de um jeito divertido e interativo. Além disso, o contato com diferentes artefatos e informações é essencial para trabalhar a criatividade infantil e ampliar a sua base de conhecimentos.

Aqui, a recomendação para aproveitar esse tipo de passeio é escolher um museu ou exposição divertida, como aquelas opções relacionadas às ciências ou ao universo do entretenimento.

Ao fim da programação, vocês podem discutir o que viram e os ensinamentos absorvidos com essa experiência única. Não deixe de testar!

3. Um dia na cozinha

Engana-se quem imagina que, para viver bons momentos com os filhos, é preciso realizar atividades fora de casa. Nada disso! Mesmo no conforto do nosso lar, é possível curtir dias incríveis, como as programações gastronômicas.

Não tem muito segredo, viu? A recomendação é escolher uma receita gostosa e, a partir daí, levar todos para “colocar a mão na massa”. Nesse processo, a criançada pode ajudar a separar os ingredientes, mexer a massa ou, simplesmente, arrumar a mesa e decorar os pratos.

E, no final, vem a melhor parte: com tudo pronto, vocês só precisam experimentar a refeição que foi preparada em conjunto. Demais!

4. Acampando no quintal

Para finalizar a nossa lista de atividades que podem ser feitas em família, o que acha de organizar um belo acampamento no quintal? Isso mesmo! Ideal para quem adora curtir uma aventura, mas sem deixar de lado a segurança, essa opção pode ser facilmente adotada por aqueles que possuem uma boa área externa em casa.

Em um dia sem previsão de chuva, considere montar uma barraca e preparar alguns marshmallows para assar — com a possibilidade de prepará-los na churrasqueira ou em uma fogueira improvisada.

Durante esse período, ainda é possível contar histórias de terror, brincar de esconde-esconde ou outros jogos interessantes. Quanto mais animação, melhor!