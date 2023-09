Benefícios de um café da manhã saudável

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de setembro de 2023.

Um café da manhã saudável oferece uma série de benefícios para o seu corpo e mente ao longo do dia. Aqui estão alguns deles:

Fornecimento de Energia

Um café da manhã nutritivo repõe os níveis de glicose no sangue após o jejum noturno, fornecendo a energia necessária para enfrentar as atividades do dia.

Melhora do Metabolismo

Comer pela manhã ajuda a acelerar o metabolismo, o que pode contribuir para o controle de peso e a queima de calorias ao longo do dia.

Conheça alguns exemplos de como montar um café da manhã saudável.

Aumento do Foco e Concentração

Alimentar-se de manhã melhora o fluxo de nutrientes para o cérebro, o que pode aumentar a clareza mental, a concentração e o desempenho cognitivo.

Controle do Apetite

Um café da manhã balanceado ajuda a controlar o apetite ao longo do dia, diminuindo a probabilidade de excessos nas refeições seguintes.

Manutenção do Peso

Pessoas que fazem um café da manhã saudável tendem a ter mais sucesso na manutenção de um peso corporal adequado, uma vez que isso pode reduzir os desejos por alimentos menos saudáveis ao longo do dia.

Prevenção de Doenças Crônicas

Uma alimentação matinal equilibrada, rica em fibras, antioxidantes e nutrientes essenciais, pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver doenças crônicas, como diabetes tipo 2 e doenças cardíacas.

Lembre-se de que um café da manhã saudável deve ser composto por uma variedade de alimentos, incluindo proteínas magras, carboidratos complexos, gorduras saudáveis, fibras e vitaminas. Escolher opções como ovos, iogurte, frutas, aveia, pães integrais e castanhas pode contribuir para uma refeição matinal equilibrada.

O que não se deve comer no café da manhã?

Alguns alimentos devem ser evitados para um café da manhã mais saudável. Entre esses alimentos estão, por exemplo: cereais ricos em açúcar, massas brancas pobres em fibras, achocolatados, refrigerantes e sucos industrializados. Esses alimentos são ricos em açúcares e conservantes que podem causar danos à saúde.

Por fim, para um plano alimentar mais completo e seguro, sempre procure a ajuda de um profissional.