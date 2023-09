Como escolher a fechadura ideal para diferentes portas?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de setembro de 2023.

Na hora de construir ou reformar a casa, muitos detalhes requerem atenção, desde a escolha dos pisos até as cores das tintas.

No entanto, um aspecto crucial que não pode ser ignorado é a seleção das fechaduras. Esses itens são essenciais para garantir a segurança da casa e controlar o acesso aos diferentes ambientes.

Portanto, saber como escolher a fechadura ideal para cada cômodo é de extrema importância para evitar problemas futuros.

O que considerar na escolha da fechadura?

O primeiro ponto a ser considerado ao escolher uma fechadura é o tráfego. Ele diz respeito à intensidade do fluxo de pessoas em determinado local. Sendo essencial avaliar com que frequência a porta será aberta e fechada ao longo do dia.

Assim, o tráfego influencia o desgaste da fechadura, ou seja, fechaduras para cozinhas e quartos, que possuem um fluxo menor de pessoas, podem ser menos robustas em relação às fechaduras de portas de entrada, que estão sujeitas a um uso mais intenso.

Além disso, é essencial considerar a segurança, as fechaduras estão classificadas em cinco níveis de segurança: leve, baixo, médio, alto ou máximo.

Essa informação deve estar claramente indicada na embalagem do produto ou mesmo um chaveiro Curitiba pode ajudar na escolha.

Dessa forma, a quantidade de pinos no cilindro da fechadura, ou seja, o número de segredos que a fechadura possui, também é um indicativo de sua segurança. Fechaduras com maior número de combinações de segredos proporcionam maior proteção.

Ao escolher uma fechadura para áreas externas, também é importante considerar a resistência do material, já que ferrugem é um problema comum em fechaduras que ficam expostas.

Dentre os materiais mais comuns, como ferro, bronze, latão, aço inox e alumínio, o aço inox e o alumínio são os mais resistentes. Se atente a descrição do produto ou converse com um vendedor para escolher o material mais adequado para sua casa.

Quais os principais tipos de fechadura?

Escolher o modelo adequado de fechadura pode ser desafiador, dada a variedade de opções disponíveis no mercado. Por isso, separamos os principais modelos que podem ser usados, confira.

Fechadura de entrada

É um modelo com duas maçanetas que pode ser trancado tanto do lado externo quanto do lado interno da porta.

Algumas versões permitem a inserção da chave apenas do lado externo, enquanto o interno pode ser trancado através de uma alavanca ou botão. Essa fechadura é ideal para portas de entrada e oferece um nível médio de segurança.

Fechadura de travamento

Funciona como um complemento à fechadura de entrada, oferecendo ainda mais segurança. Um exemplo é o modelo tetra chaves, que pode ser manuseado apenas pelo interior da casa e possui metal sólido e resistente.

Os modelos de travamento simples são recomendados para portas de metal ou madeira maciça, enquanto os de travamento duplo são ideais para portas de vidro.

Fechadura de encaixe

Muito comum e versátil, a fechadura de encaixe possui um mecanismo de caixa plana e retangular que se encaixa na porta a partir da borda. É recomendada para portas localizadas em áreas internas e externas.

Fechadura de trincos

É um modelo simples com um nível de segurança mais baixo, indicado para ambientes internos, como quartos e banheiros.

Fechadura eletrônica ou codificada

Esses modelos representam o que há de mais moderno e seguro no mercado. Não precisam de chaves e podem ser liberados ou travados por meio de senhas numéricas, combinações, biometria ou reconhecimento facial.

Elas oferecem um alto nível de segurança e são ideais para portas externas e ambientes que exigem proteção adicional.

Com as dicas e os tipos de fechadura, agora você pode escolher as fechaduras mais adequadas para cada ambiente de sua casa, garantindo a segurança e tranquilidade de toda a família. Na dúvida conte com um chaveiro 24 horas Curitiba centro para ajudar na escolha.