Qual é o tipo de pneu mais seguro?

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de setembro de 2023.

Conhecer as diferentes opções de pneu barato, em especial os pneus aro 1, é fundamental para compreender qual é o mais seguro. Afinal, todos prezam por um excelente custo-benefício, não é mesmo? O nosso objetivo, afinal, é proporcionar conforto e segurança na direção.

Os tipos de pneu possuem características diferentes, assim como preços. No entanto, é possível encontrar boas marcas com valores acessíveis e segurança para o seu carro. Para entender mais, leia esse post da Della Via e saiba onde encontrar pneu barato e seguro!

‌Quais os principais tipos de pneu?

Ao todo, existem 6 tipos de pneus que se deve considerar no momento de fechar a sua compra. No entanto, é importante conhecer suas principais características e indicações.

Afinal, cada um deles vai conversar com modelos de carro diferentes, o que torna necessário o conhecimento a respeito deles. Por isso, conheça com a Della Via cada um deles a seguir:

On road

Se caracteriza por ter uma banda de rodagem suave, pensada para uso nas estradas pavimentadas. Além disso, possuem blocos menores e sulcos mais finos do que os outros tipos. No geral, eles possuem melhor aderência e qualidade de direção em vias afastadas.

Off road

Possui uma banda de rodagem mais robusta e resistente, que se caracteriza por blocos espaçados e maiores, o que proporciona uma melhor tração em terrenos irregulares. Ele possui um aspecto mais pesado e seu sulco é mais aprofundado, sendo o uso indicado em estradas pavimentadas.

Misto

O modelo é muito utilizado em pick-ups e carros SUV, pois consegue atender as necessidades de quem precisa andar em terrenos irregulares e no asfalto. Por conta disso, o modelo é conhecido por oferecer maior flexibilidade ao motorista, adaptado às suas necessidades.

Verde

A sustentabilidade chegou aos pneus, e os modelos em verde são mais ecológicos e com a missão de diminuir o consumo de combustível e emissões de carbono. Vale ressaltar que, a diminuição de combustível está relacionada pelo fato de serem menos resistentes – isso faz com que os pneus geram menos calor.

Radial

O modelo geralmente é usado em carros de passeio, motos e ônibus, além de possuírem a inscrição E na sua lateral, o que indica o seu tipo. Se caracterizam por serem construídos internamente com lonas perpendiculares, que trazem durabilidade e estabilidade. Além disso, possuem melhor aderência, desgaste uniforme, menor consumo e aderência ao pavimento satisfatório.

Carga

O modelo é projetado para veículos mais robustos como os comerciais, ônibus, trailers e caminhões. Dessa forma, conseguem suportar cargas mais robustas, se destacando também por sua durabilidade especialmente na estrada.

Sua construção mais pesada é reforçada por contas de poliéster ou aço, o que faz com que sua capacidade seja potencializada. Sua banda de rodagem também é mais resistente, o que permite uma vida útil prolongada.

Qual é o tipo de pneu mais seguro?

O pneu mais seguro é aquele compatível com o tipo de veículo que foi projetado para atender. E, por isso, conhecer detalhadamente os tipos de pneu é tão importante, a fim de evitar erros que possam deixar a qualidade de direção prejuduicada.

O estado de conservação também é outro ponto a se considerar, uma vez que eles conseguem garantir maior segurança ao motorista. Por isso, em caso de profundo desgaste, o recomendado é fazer a troca do jogo completo.

Além disso, é importante considerar no momento da compra marcas idôneas e reconhecidas no mercado, além de evitar a compra de pneu recauchutados, que podem colocar os passageiros em risco.

Qual tipo de pneu dura mais?

O pneu durável também está relacionado ao tipo de carro que esse jogo será instalado, pois isso também interfere em seu estado de conservação. O tipo de asfalto e as características que um pneu trás para cada situação precisam ser avaliadas e consideradas, o que permite uma durabilidade maior.

Porém, é importante ressaltar que a verificação do estado de conservação dos jogos deve ser feita, a fim de identificar o momento em que ele deve ser trocado, o que proporciona melhor dirigibilidade e, principalmente, segurança ao motorista e passageiros.

Como escolher um pneu?

Ao escolher um pneu, é necessário considerar alguns pontos que fazem a diferença em uma boa escolha. Confira como escolher um pneu e o que deve ser avaliado no momento da compra para não errar:

Tipo de veículo: Qual o tipo de carro e quais são as recomendações do fabricante em relação ao pneu que devem ser utilizados;

Tipo de uso: Onde o carro costuma rodar? Para isso é necessário considerar as condições da via onde ele mais circula para fazer a escolha certa;

Condições climáticas: Para isso é preciso considerar a região onde o carro circula, sendo para que se ofereça tração;

Eficiência energética: Informação indispensável para quem deseja reduzir o consumo de combustível, ao escolher um pneu verde;

Durabilidade e resistência: Para quem precisa de algo mais resistente é preciso se atentar nesse ponto, considerando o uso de pneus com classificação alta de resistência ao desgaste;

Carga e capacidade: É preciso considerar a quantidade de carga que o carro irá transportar para escolher o pneu adequado ao peso;

Essas informações são essenciais para a escolha dos pneus corretos, o que garante que a compra seja realizada com maior assertividade, além de permitir que o veículo tenha um melhor desempenho que auxilia o motorista.

