Casas de cultura: o que são e qual a sua importância?

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de setembro de 2023.

A cidade de São Paulo é repleta de atividades para aproveitar, seja durante a semana, seja aos finais de semana e feriados. Ao viajar para São Paulo, programações ligadas à cultura, como exposições de arte, cinema, teatro e festivais de música, e direcionadas ao lazer, como parques e karaokês, podem ser encontradas pelas ruas da cidade.

No entanto, a maioria desses eventos e lugares ficam situados no centro da cidade. Em razão do trânsito e da falta de mobilidade, algumas pessoas não conseguem ter acesso fácil a esses lugares, levando horas para chegar em um festival ou a uma peça de teatro — por vezes, passando maior tempo no caminho do que no evento. Por isso, existem as Casas de Culturas.

As Casas de Culturas são centros em que ocorrem eventos ligados à arte, música e literatura, localizados nas comunidades mais afastadas da região central da cidade. Confira mais sobre o que você pode encontrar nas Casas de Cultura e a importância delas para os cidadãos.

Eventos existentes

Assim como os grandes centros culturais, as Casas de Cultura contam com espaços onde acontecem eventos voltados para a comunidade e a periferia onde está localizada.

Espetáculos teatrais

Um dos eventos das Casas de Cultura é o teatro. Além de receberem grupos teatrais, os espaços contam com aulas para crianças e jovens que quiserem participar, preparando-os para quem deseja investir na carreira dramatúrgica.

Saraus literários

Nem sempre a literatura é acessível para as pessoas que não moram no centro, afinal é onde ficam localizadas as bibliotecas estaduais, que contam com grandes acervos e cursos sobre literatura e sociedade.

Por isso, algumas casas de cultura contam com salas de leitura e eventos voltados para a literatura, como o sarau, que consiste na leitura de poemas de escritores famosos ou não conhecidos, podendo ser um espaço para novos escritores apresentarem seus trabalhos.

Além disso, em alguns saraus, novos artistas musicais são descobertos, tendo em vista que podem ter apresentações de rap, hip hop, dança ou apresentações musicais. Seja cover, seja músicas autorais, as pessoas podem desenvolver seus talentos musicais nesse espaço.

Exposições artísticas

As Casas Culturais também servem como espaços que democratizam esculturas e quadros de novos artistas, podendo ter exposições de arte. Além de incentivar e apoiar novos pintores, aproxima a periferia da arte ao demonstrar novos tipos de artes.

Shows de música

Apesar do sarau contar com apresentações musicais, há eventos voltados totalmente para esse tipo de performances. Artistas conhecidos frequentam as Casas de Cultura, tornando seus shows mais acessíveis, além de muitos artistas locais terem um espaço para as suas apresentações e crescerem na carreira.

A importância das Casas de Cultura

Como podemos ver, esses espaços culturais fazem a diferença na sociedade. Além de democratizar a arte e a cultura, tornando-as mais acessível para todas as pessoas, pode ser um espaço para a descoberta de novos talentos.

Em um país em que a cultura é elitizada, esses espaços fazem toda a diferença na vida de pessoas de baixa renda, uma vez que dá oportunidades para seguir na carreira artística, além de possibilitar a expressão de sentimentos de uma forma saudável. Entretanto, infelizmente, esses lugares contam com reclamações de funcionários sobre a falta de investimento e equipe para um trabalho completo.

A solução da prefeitura

Para solucionar a falta de investimento e funcionários, o atual governo municipal de São Paulo propõe a privatização das Casas de Cultura — ação criticada por ativistas, pela própria periferia e por políticos.

Segundo o perfil do Instagram SOS Casas de Cultura, a privatização desses centros culturais resultaria em um menor diálogo com a população, além de corte de funcionários, uma vez que a visão do setor privado é o lucro para o salário de diretores.