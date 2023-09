Como criar uma base de conhecimento eficiente para o autoatendimento?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de setembro de 2023.

No contexto atual, as organizações estão cada vez mais focadas em fornecer soluções eficientes e convenientes para os usuários. Nesse sentido, a implementação de uma base de conhecimento para autoatendimento tem se mostrado uma estratégia promissora.

Essa abordagem permite que os consumidores encontrem respostas para suas dúvidas e solucionem problemas de forma autônoma, sem a necessidade de interação direta com um agente de suporte.

Segundo dados recentes da pesquisa Zendesk CX Trends 2023, 67% dos consumidores preferem buscar respostas por conta própria em uma base de conhecimento antes de entrar em contato com um agente.

Além disso, 75% dos entrevistados afirmam que uma base de conhecimento eficiente pode influenciar positivamente sua percepção sobre a marca e sua satisfação geral.

Neste artigo, discutiremos as melhores práticas para criar uma base de conhecimento eficiente para o autoatendimento e daremos algumas dicas essenciais. Boa leitura!

O que é a base de conhecimento de autoatendimento?

A base de conhecimento de autoatendimento é uma coleção de informações, documentos e recursos que são organizados de forma estruturada para fornecer suporte e orientação aos usuários de forma autônoma.

É um repositório centralizado de conhecimento que permite aos clientes encontrar respostas para suas dúvidas, solucionar problemas e obter informações relevantes sem a necessidade de interagir diretamente com um agente de suporte.

Essa base de conhecimento pode abranger uma ampla gama de tópicos, como perguntas frequentes, guias de instruções, tutoriais, artigos, manuais do usuário e qualquer outro conteúdo relevante para o público-alvo.

Essas informações são geralmente disponibilizadas em um formato fácil de pesquisar e navegar, permitindo que os consumidores encontrem as informações que procuram de maneira rápida e eficiente.

Ao investir em uma boa estruturação e atualização da base de conhecimento, as empresas melhoram a experiência do cliente, aumentando a satisfação, reduzindo o tempo de resposta e proporcionando uma solução para as necessidades dos usuários.

Por que é importante manter uma boa estruturação de base de conhecimento?

Há inúmeros benefícios do autoatendimento que uma empresa pode usufruir. Dentre eles estão a satisfação do cliente, redução de custos, maior escalabilidade, disponibilidade 24/7 e melhoria na imagem da marca.

Satisfação do cliente

O autoatendimento permite que os clientes encontrem respostas e soluções de forma rápida e autônoma, resultando em maior satisfação, pois eles não precisam esperar por um agente de suporte e têm controle sobre o processo de resolução de problemas.

Redução de custos

O autoatendimento reduz significativamente os custos operacionais. Pois, ao fornecer recursos e informações que os clientes podem acessar por conta própria, há menos necessidade de contratar e treinar uma equipe.

Escalabilidade

À medida que uma empresa cresce e adquire mais clientes, a demanda por suporte também aumenta. O autoatendimento permite lidar com um maior volume de consultas e solicitações sem sobrecarregar o time.

Disponibilidade 24/7

O autoatendimento está disponível a qualquer hora do dia ou da noite, sete dias por semana. Isso oferece conveniência aos usuários que podem buscar informações e soluções mesmo fora do horário comercial.

Melhoria na imagem da marca

Oferecer um autoatendimento de qualidade demonstra o compromisso da empresa em fornecer uma experiência excepcional, melhorando assim a percepção da marca e fortalecendo a confiança dos clientes.

Quais as melhores práticas para criar uma base de conhecimento no autoatendimento?

Agora chegou o momento de ver alguns exemplos de sucesso em base de conhecimento para aplicar no seu negócio. Então dá só uma conferida nessas práticas que você pode implementar na sua empresa.

1. Defina quem vai consumir seu conteúdo

Antes de iniciar a criação da base de conhecimento, é fundamental entender quem são seus usuários e quais são suas necessidades.

Realize pesquisas, entrevistas ou análise de dados para identificar os perfis dos clientes e as principais perguntas ou problemas que eles enfrentam. Isso ajudará a direcionar o conteúdo para atender às demandas específicas deles.

Ao segmentar os usuários com base em características demográficas, comportamentais ou necessidades específicas, você pode personalizar a base de conhecimento para diferentes grupos.

Por exemplo, se você tem clientes iniciantes e avançados, pode criar seções separadas para cada um, oferecendo conteúdo mais básico e avançado, respectivamente.

2. Estabeleça um bom fluxo de trabalho

Ter um fluxo de trabalho claro e bem definido é crucial para garantir a qualidade e a consistência do conteúdo da base de conhecimento.

Identifique as etapas envolvidas, desde a criação até a publicação, e atribua responsabilidades específicas a cada membro da equipe envolvida no processo.

Isso pode incluir redatores, revisores, especialistas no assunto e gerentes de projetos. Estabeleça prazos realistas para cada etapa e implemente um sistema eficiente de revisão e aprovação do conteúdo antes de ser publicado.

3. Garanta uma boa navegação

A navegação eficiente é fundamental para que os usuários encontrem rapidamente as informações que procuram.

Organize o conteúdo em categorias e subcategorias claras, de modo que eles naveguem de forma intuitiva. Utilize uma barra de pesquisa que ofereça resultados relevantes e filtros para refinar os resultados.

Além disso, adicione uma página inicial ou um índice que destaque os principais tópicos ou categorias populares, facilitando o acesso aos recursos mais procurados.

Implemente ferramentas de interconexão, como links e referências cruzadas entre os artigos, para que os usuários descubram mais informações relacionadas.

4. Seja objetivo

Ao criar conteúdo para a base de conhecimento seja claro, conciso e direto. Evite linguagem técnica excessiva ou jargões que confundam os consumidores.

Use uma linguagem simples e acessível, focando nas perguntas ou problemas específicos. Ademais, divida o conteúdo em seções ou tópicos, utilizando listas, pontos-chave e destaque de informações importantes para tornar o texto mais escaneável.

5. Mantenha a base de conhecimento atualizada

A base de conhecimento deve ser um recurso dinâmico e em constante evolução. Certifique-se de revisar regularmente o conteúdo existente para garantir sua precisão e relevância.

É importante também adicionar novos artigos ou atualizar os existentes para refletir mudanças em produtos, serviços, políticas ou melhores práticas.

Encoraje a participação dos usuários, permitindo que eles sugiram atualizações, façam perguntas ou forneçam feedback sobre o conteúdo existente. Isso ajuda a manter a base de conhecimento atualizada e alinhada com as suas necessidades.

Ao aplicar essas práticas você estará criando uma base de conhecimento de autoatendimento eficiente, que atenderá às necessidades dos usuários, proporcionará uma experiência positiva e promoverá a autossuficiência deles.