Como saber a quantidade de extintores por m2

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de setembro de 2023.

A segurança contra incêndios é uma preocupação crucial em edifícios comerciais e residenciais. A presença adequada de extintores de incêndio é um elemento fundamental para garantir a segurança de todos os ocupantes de um espaço. Neste artigo, vamos explorar como determinar a quantidade adequada de extintores por metro quadrado, um fator vital para proteger vidas e propriedades em caso de incêndio.

Por que a quantidade de extintores é Importante?

Antes de entrarmos em detalhes sobre quantos extintores são necessários por metro quadrado, é essencial entender por que essa quantidade é tão relevante. Os extintores de incêndio são dispositivos essenciais que podem conter e controlar pequenos incêndios antes que eles se tornem incontroláveis. Ter a quantidade adequada de extintores em um espaço é vital para garantir que as pessoas possam responder eficazmente a um incêndio e evitar tragédias.

Diretrizes e Regulamentos

Os requisitos para a quantidade de extintores por metro quadrado podem variar dependendo da legislação local e do tipo de edifício. É importante consultar as regulamentações de segurança contra incêndio em sua área para garantir o cumprimento das normas específicas. No entanto, existem algumas diretrizes gerais que podem servir como ponto de partida.

Diretrizes Gerais para Quantidade de Extintores

Classificação de Risco do Edifício

A primeira consideração ao determinar a quantidade de extintores necessários é a classificação de risco do edifício. Os edifícios são frequentemente classificados em diferentes categorias de risco, como baixo, médio ou alto. Quanto maior o risco, maior a necessidade de extintores. Edifícios industriais ou químicos, por exemplo, geralmente requerem mais extintores do que edifícios residenciais. Tamanho e Layout do Espaço

O tamanho e o layout do espaço desempenham um papel importante na determinação da quantidade de extintores necessários. Quanto maior o espaço, maior a necessidade de extintores para garantir uma cobertura adequada. Além disso, áreas com obstáculos ou corredores estreitos podem exigir mais extintores para garantir que eles estejam facilmente acessíveis em caso de incêndio. Tipo de Extintor

O tipo de extintor também é uma consideração importante. Existem diferentes classes de extintores projetadas para combater incêndios de diferentes tipos, como incêndios de classe A (materiais sólidos), classe B (líquidos inflamáveis) e classe C (equipamentos elétricos). Certifique-se de selecionar os extintores apropriados com base nos riscos específicos de incêndio em seu espaço.

Cálculo da Quantidade de Extintores

Agora que você tem uma compreensão das diretrizes gerais, pode começar a calcular a quantidade de extintores necessários para seu espaço específico. Aqui está uma fórmula simples que pode ser usada como ponto de partida:

Quantidade de Extintores = Área do Espaço (m²) ÷ Fator de Proteção

O “Fator de Proteção” é um número que varia com base na classificação de risco do edifício e no tipo de extintor. Ele geralmente é determinado pelas regulamentações locais de segurança contra incêndio. Certifique-se de consultar essas regulamentações para obter o fator de proteção correto.

Exemplo Prático

Vamos considerar um exemplo prático. Suponhamos que você esteja avaliando a quantidade de extintores necessários para um escritório de 300 metros quadrados em um edifício de risco médio. Você deseja usar extintores de classe A, que têm um fator de proteção de 100 metros quadrados por extintor.

Quantidade de Extintores = 300 m² ÷ 100 m²/extintor = 3 extintores

Portanto, neste caso, seriam necessários pelo menos 3 extintores de classe A para atender aos requisitos básicos de segurança.

Considerações Adicionais

Além das diretrizes gerais e do cálculo da quantidade de extintores, é importante lembrar alguns pontos adicionais:

Manutenção Regular: Ter extintores é importante, mas a manutenção regular é igualmente crucial. Certifique-se de que os extintores sejam verificados e testados periodicamente por profissionais qualificados.

Ter extintores é importante, mas a manutenção regular é igualmente crucial. Certifique-se de que os extintores sejam verificados e testados periodicamente por profissionais qualificados. Treinamento: Garanta que as pessoas que ocupam o espaço estejam treinadas para usar os extintores de forma eficaz. Apenas ter extintores não é suficiente; as pessoas precisam saber como usá-los em caso de emergência.

Garanta que as pessoas que ocupam o espaço estejam treinadas para usar os extintores de forma eficaz. Apenas ter extintores não é suficiente; as pessoas precisam saber como usá-los em caso de emergência. Plano de Evacuação: Desenvolva um plano de evacuação adequado e comunique-o a todos no edifício. A evacuação segura é sempre a prioridade em caso de incêndio.

A determinação da quantidade de extintores por metro quadrado é uma parte crucial da segurança contra incêndio em qualquer edifício. É essencial seguir as diretrizes locais e considerar fatores como a classificação de risco, o tamanho do espaço e o tipo de extintor. As melhores empresas de extintores como a Hiper Fire Extintores estão aptas para calcular de maneira correta e te auxiliar para comprar os extintores necessários. Lembre-se de que a segurança contra incêndio não deve ser negligenciada, pois pode salvar vidas e proteger propriedades em situações de emergência. Portanto, sempre busque orientação profissional e cumpra as regulamentações relevantes para garantir a segurança de todos os ocupantes do edifício.