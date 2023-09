Como saber quando trocar os pneus do carro?

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de setembro de 2023.

Como saber quando trocar os pneus do carro? Confira quais os sinais de desgaste que indicam que está na hora de comprar um novo conjunto de pneus para o seu veículo!

Saber quando é hora de trocar os pneus do seu carro é essencial, pois os pneus são um dos componentes mais importantes do veículo, pois são responsáveis pelo controle da direção, aderência ao solo e conforto durante a condução.

Além disso, eles são a única parte do veículo em contato direto com a estrada, o que torna sua manutenção e substituição essenciais para garantir a segurança nas estradas.

Como saber quando trocar os pneus do carro?

Existem diversos sinais que indicam a necessidade de trocar os pneus do carro. É importante estar atento a esses sinais para evitar desgastes excessivos e aumentar a vida útil dos pneus.

Abaixo, listamos alguns dos principais sinais que indicam a necessidade de trocar os pneus:

Profundidade do sulco:

A profundidade do sulco é um dos principais indicadores do desgaste dos pneus. Os sulcos são responsáveis por escoar a água e garantir a aderência do pneu ao solo.

Segundo a legislação brasileira, a profundidade mínima do sulco deve ser de 1,6 mm, mas recomenda-se que os pneus sejam trocados quando atingirem a marca de 3 mm.

Para verificar a profundidade do sulco, basta posicionar uma moeda de um real com a borda dourada voltada para baixo e verificar se é possível ver a parte dourada da moeda. Caso seja possível enxergar, é hora de trocar os pneus.

Desgaste irregular:

É preciso verificar se o desgaste dos pneus é uniforme. Desgastes irregulares podem indicar problemas de alinhamento, balanceamento ou problemas mecânicos no veículo. É

O recomendado é fazer a verificação dos pneus periodicamente para identificar possíveis desgastes irregulares para saber se está na hora de pesquisar site para comprar pneu.

Ranhuras ou bolhas:

Ranhuras ou bolhas na lateral do pneu são indicativos de danos estruturais. Esses danos podem ser causados por impactos, buracos na estrada ou outros problemas.

Caso seja identificado algum desses sinais, é importante trocar o pneu o mais rápido possível para evitar problemas mais graves.

Idade dos pneus:

Além do desgaste, a idade dos pneus também é um fator importante a ser considerado.

Mesmo que os pneus não apresentem sinais de desgaste, eles devem ser substituídos após 5 a 7 anos de uso, pois o composto de borracha pode começar a se deteriorar e comprometer a segurança.

Aumento na distância de frenagem:

Se você perceber que a distância de frenagem do veículo está aumentando gradualmente, isso pode ser um sinal de desgaste nos pneus. Pneus desgastados têm menos aderência ao solo, o que pode levar a uma maior distância de frenagem.

Vibrações ou barulhos:

Caso você sinta vibrações no volante ou ouça barulhos estranhos durante a condução, isso pode indicar problemas nos pneus. Esses problemas podem ser causados por desbalanceamento, desalinhamento ou danos nos pneus.

Nesses casos, é importante fazer uma revisão e verificar se é necessário trocar os pneus.

Perda constante de pressão:

Se perceber que os pneus do seu carro estão perdendo pressão regularmente, isso pode indicar um problema de vedação ou até mesmo a presença de objetos perfurantes.

É importante verificar a pressão dos pneus regularmente e se observar perda constante de pressão, é recomendado fazer uma inspeção dos pneus.

Alterações bruscas no consumo de combustível:

Embora o consumo de combustível seja influenciado por vários fatores, pneus desgastados ou com problemas podem aumentar o consumo de combustível.

O que ocorre porque pneus em mau estado apresentam maior resistência ao rolamento, o que pode exigir mais força do motor e consequentemente aumentar o consumo.

É preciso estar atento a esses sinais e fazer as devidas substituições dos pneus quando necessário. Manter os pneus em bom estado é essencial para garantir a segurança e o desempenho do veículo.

Além disso, pneus adequados podem proporcionar uma economia de combustível e prolongar a vida útil de outros componentes do veículo.

Lembrando que a troca dos pneus deve ser feita por um profissional especializado, que poderá fazer a correta instalação e balanceamento dos pneus novos para garantir a segurança na estrada.