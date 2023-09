As Plantas Mais Comuns para a Varanda de Casa

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de setembro de 2023.

A varanda de casa é um espaço muitas vezes subestimado, mas que pode ser transformado em um oásis de tranquilidade e beleza. Uma das maneiras mais eficazes de fazer isso é introduzir plantas na decoração. Além de proporcionar um ambiente agradável, as plantas também contribuem para a qualidade do ar, tornando-o mais saudável e fresco. Neste artigo, vamos explorar algumas das plantas mais comuns para a varanda de casa, oferecendo dicas sobre cuidados e como incorporá-las ao seu espaço.

Por Que Ter Plantas na Varanda?

Antes de mergulharmos nas variedades de plantas ideais para a sua varanda, é importante entender por que essa adição é tão benéfica. Aqui estão algumas razões convincentes para ter plantas na varanda de casa:

1. Beleza e Estética

As plantas adicionam beleza natural à sua varanda, criando um ambiente agradável e convidativo. Com uma variedade de cores, formas e texturas disponíveis, você pode personalizar a decoração da sua varanda de acordo com seu gosto pessoal.

2. Bem-Estar Mental e Emocional

A presença de plantas na varanda pode ajudar a reduzir o estresse, melhorar o humor e aumentar a sensação de bem-estar. Cuidar das plantas também pode ser terapêutico, proporcionando uma pausa relaxante na rotina diária.

3. Purificação do Ar

Muitas plantas têm a capacidade de filtrar poluentes do ar, tornando-o mais limpo e saudável para você e sua família. Isso é especialmente importante em áreas urbanas onde a qualidade do ar pode ser comprometida.

4. Benefícios à Saúde

Além de purificar o ar, algumas plantas também têm propriedades medicinais. Ter essas plantas na varanda pode ser útil para aliviar sintomas de resfriados, dores de cabeça e problemas respiratórios.

5. Conexão com a Natureza

A varanda é uma extensão da sua casa, e a presença de plantas ajuda a criar uma conexão com a natureza. Isso pode ser especialmente revigorante em ambientes urbanos, onde o contato com a natureza pode ser limitado.

Escolhendo as Plantas Certas para a Sua Varanda

A escolha das plantas certas para a sua varanda depende de vários fatores, incluindo a quantidade de luz solar que ela recebe, o clima da sua região e o espaço disponível. Aqui estão algumas das plantas mais comuns para varandas, agrupadas de acordo com suas necessidades de luz:

1. Plantas para Varandas com Muita Luz Solar

Se a sua varanda recebe muita luz solar direta durante o dia, você pode optar por plantas que adoram sol. Algumas opções populares incluem:

a. Suculentas

As suculentas são plantas fáceis de cuidar que armazenam água em suas folhas. Elas vêm em uma variedade de cores e formas e são ideais para varandas ensolaradas.

b. Cactos

Os cactos são conhecidos por sua resistência ao sol e à seca. São plantas esculturais que adicionam uma pitada de exotismo à sua varanda.

c. Gerânios

Os gerânios são flores vibrantes e coloridas que prosperam em pleno sol. Eles são ótimos para adicionar cores vivas à sua varanda.

d. Lavanda

A lavanda não só prospera sob o sol forte, mas também emite uma fragrância agradável. Suas flores roxas são lindas e atraem borboletas e abelhas.

2. Plantas para Varandas com Luz Indireta

Se a sua varanda recebe luz indireta ou apenas algumas horas de sol por dia, você ainda tem muitas opções. Algumas plantas que se adaptam bem a essas condições incluem:

a. Samambaias

As samambaias são plantas resistentes que adoram sombra parcial. Elas adicionam um toque de exuberância tropical à sua varanda.

b. Pothos

Os pothos são plantas de interior versáteis que também prosperam em luz indireta. Suas folhas variegadas são elegantes e fáceis de cuidar.

c. Begônias

As begônias são conhecidas por suas flores deslumbrantes e folhagem colorida. Elas são perfeitas para varandas com sombra parcial.

d. Violetas Africanas

As violetas africanas são plantas de interior populares que podem ser colocadas em varandas com luz indireta. Suas flores delicadas e cores vibrantes são cativantes.

3. Plantas para Varandas com Sombra Total

Se a sua varanda fica à sombra a maior parte do tempo, ainda é possível criar um ambiente atraente com plantas adequadas. Algumas opções incluem:

a. Hostas

As hostas são plantas perenes com folhagem exuberante e variedades de cores. Elas prosperam na sombra e são ideais para criar uma atmosfera relaxante.

b. Ficus Lyrata (Figueira-lira)

O ficus lyrata é uma planta de interior popular que pode ser adaptada à sombra total da varanda. Suas grandes folhas verdes são uma adição elegante.

c. Calatheas

As calatheas são conhecidas por suas folhas vibrantes e padrões únicos. Elas são ideais para adicionar um toque de cor e textura à sua varanda sombreada.

d. Pacová

O pacová é uma planta de folhas grandes que cresce bem na sombra. Suas folhas verde-escuras e brilhantes são impressionantes.

Cuidados Básicos com Plantas na Varanda

Independentemente das plantas que você escolher para a sua varanda, é importante fornecer os cuidados necessários para mantê-las saudáveis e exuberantes. Aqui estão algumas dicas gerais:

1. Rega Adequada

Verifique as necessidades de água das suas plantas e regue-as de acordo. Evite o excesso de rega, pois isso pode causar raízes apodrecidas. Use um prato ou vaso com furos para garantir a drenagem adequada.

2. Fertilização

Fertilize suas plantas regularmente durante a estação de crescimento. Use um fertilizante equilibrado para promover o crescimento saudável.

3. Poda e Manutenção

Remova flores murchas e folhas mortas para estimular o crescimento contínuo. Faça podas conforme necessário para controlar o tamanho das plantas.

4. Proteção contra Pragas

Fique de olho em possíveis pragas e trate-as prontamente se forem detectadas. A prevenção é essencial para manter suas plantas saudáveis.

5. Troca de Vaso

Quando as plantas crescerem demais, troque-as para vasos maiores para evitar que fiquem com raízes congestionadas.

6. Proteção contra Clima Extremo

Em climas muito frios ou quentes, considere trazer suas plantas para dentro de casa temporariamente para protegê-las de condições adversas.

Incorporando Plantas na Decoração da Varanda

Além de escolher as plantas certas e cuidar delas adequadamente, você também pode incorporá-las de maneira criativa à decoração da sua varanda. Aqui estão algumas ideias:

1. Prateleiras e Suportes

Use prateleiras ou suportes para exibir uma variedade de plantas em diferentes alturas. Isso cria um visual dinâmico e maximiza o espaço.

2. Vasos Decorativos

Escolha vasos que complementem o estilo da sua varanda. Vasos coloridos, de cerâmica, terracota ou até mesmo cestos podem adicionar um toque de estilo.

3. Jardim Vertical

Crie um jardim vertical usando treliças ou painéis de madeira. Isso é ideal para espaços pequenos e adiciona um toque de luxo à sua varanda.

4. Mix de Texturas

Combine diferentes tipos de plantas com folhas e flores de diferentes texturas para criar um visual interessante.

5. Iluminação Adequada

Considere a iluminação noturna para realçar suas plantas e criar uma atmosfera acolhedora na varanda.

Conclusão

A escolha das plantas certas para a varanda de casa pode transformar esse espaço em um refúgio de beleza e tranquilidade. Independentemente das condições de luz na sua varanda, há uma variedade de plantas que podem prosperar. Lembre-se de fornecer os cuidados adequados, pois isso garantirá que suas plantas cresçam saudáveis e exuberantes.

Com um pouco de criatividade na decoração, sua varanda se tornará um lugar onde você pode relaxar, se reconectar com a natureza e desfrutar de momentos preciosos ao ar livre. Portanto, não hesite em adicionar plantas à sua varanda e colher todos os benefícios que elas têm a oferecer. Sua casa e seu bem-estar agradecerão.