* Por: Jornal Montes Claros - 25 de setembro de 2023.

Se você tem um familiar idoso que precisa de cuidados especiais, talvez já tenha se perguntado quanto custa contratar um profissional qualificado para essa função. Afinal, nem sempre é possível contar com a ajuda de parentes ou amigos para acompanhar o idoso em suas atividades diárias, garantir sua segurança e bem-estar, administrar seus medicamentos e auxiliar em sua higiene pessoal.

Neste artigo, vamos explicar o que é um cuidador de idosos, quais são as suas atribuições, como escolher um bom profissional e, claro, quanto é a diária de um cuidador de idosos. Acompanhe!

O que é um cuidador de idosos?

Um cuidador de idosos é um profissional capacitado para prestar assistência a pessoas idosas que apresentam algum grau de dependência física ou mental. Ele pode atuar em domicílio, em instituições de longa permanência ou em hospitais, conforme a necessidade do idoso e da família.

As principais funções de um cuidador de idosos são:

Acompanhar o idoso em suas rotinas, como consultas médicas, passeios, atividades físicas e sociais;

Estimular o idoso a manter sua autonomia e independência, respeitando seus limites e preferências;

Zelar pela saúde do idoso, monitorando seus sinais vitais, administrando seus medicamentos e prevenindo quedas e acidentes;

Auxiliar o idoso em sua higiene pessoal, alimentação, vestuário e mobilidade;

Oferecer apoio emocional ao idoso, conversando, ouvindo e demonstrando afeto e respeito.

Como escolher um bom cuidador de idosos?

Para escolher um bom cuidador de idosos, é importante levar em conta alguns critérios, como:

Formação

O ideal é que o cuidador tenha feito um curso específico na área, com carga horária mínima de 160 horas, conforme a Lei nº 13.640/2018. Além disso, é recomendável que o cuidador tenha conhecimentos básicos de primeiros socorros, nutrição e gerontologia;

Experiência

Verifique se o cuidador já tem experiência comprovada na função e se já lidou com casos semelhantes ao do seu familiar. Peça referências de empregos anteriores e entre em contato com os antigos empregadores para saber mais sobre o desempenho do profissional;

Perfil

Observe se o cuidador tem afinidade com o idoso, se é paciente, atencioso, educado e responsável. Também é importante que o cuidador tenha boa saúde física e mental, pois a função exige esforço e dedicação;

Disponibilidade

Verifique se o cuidador tem disponibilidade para atender às necessidades do idoso, seja em regime integral ou parcial. Considere também a possibilidade de contratar mais de um cuidador para revezar os turnos e evitar sobrecarga.

Quanto é a diária de um cuidador de idosos?

O valor da diária cuidador de idosos depende de vários fatores, como:

A qualificação do profissional;

A complexidade do caso do idoso;

A carga horária e o regime de trabalho;

A região onde o serviço é prestado.

De acordo com uma pesquisa realizada pela plataforma Cuidare Brasil em 2020, a média nacional da diária de um cuidador de idosos é de R$ 150,00. No entanto, esse valor pode variar entre R$ 100,00 e R$ 250,00, conforme os critérios mencionados acima.

Portanto, antes de contratar um cuidador de idosos, é recomendável fazer uma pesquisa de mercado e comparar os preços e os serviços oferecidos pelos profissionais. Além disso, é essencial formalizar o contrato de trabalho e seguir as normas da legislação trabalhista vigente.

Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas sobre quanto é a diária de um cuidador de idosos. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe-o nas suas redes sociais!