Quanto paga o terno da quina com 6 dezenas? Descubra aqui.

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de setembro de 2023.

A Quina é uma das loterias mais populares do Brasil. Com sorteios diários, os jogadores têm a chance de ganhar prêmios em dinheiro acertando de 2 a 5 números. Mas e se você acertar apenas 3 números, o que acontece? Quanto paga o terno da Quina com 6 dezenas?

Ao jogar na Quina, os jogadores podem escolher de 5 a 15 números em um total de 80. Quanto mais números forem escolhidos, maior será o valor da aposta. No caso de jogar com 6 dezenas, o valor da aposta é de R$ 12,00. Mas se o jogador acertar apenas 3 números, ele ganha o prêmio do terno, que varia de acordo com o valor arrecadado no sorteio e o número de vencedores nessa categoria.

Os prêmios da Quina são divididos em cinco categorias: Duque (2 números), Terno (3 números), Quadra (4 números), Quina (5 números) e o prêmio principal para quem acertar todos os números sorteados. O valor do prêmio do terno pode variar bastante, dependendo do número de acertadores e do valor arrecadado no sorteio. Mas em média, o prêmio pago aos apostadores que acertaram três números na Quina é de cerca de R$ 118,00.

Entendendo a Quina

Como Apostar

A Quina é um jogo de loteria no qual o jogador deve escolher de 5 a 15 números em uma cartela que contém 80 números. O jogador pode escolher os números por conta própria ou optar pelo jogo aleatório, em que o sistema escolhe os números de forma automática. Cada aposta custa a partir de R$ 2,00 e permite que o jogador concorra a um prêmio milionário.

Como Funciona o Sorteio

O sorteio da Quina é realizado seis vezes por semana, de segunda a sábado, sempre às 20h. Durante o sorteio, são sorteados cinco números de um globo que contém 80 bolas numeradas. O prêmio principal é pago para os jogadores que acertarem os cinco números sorteados. No entanto, existem outras faixas de premiação, como o terno da Quina, que é pago aos jogadores que acertarem três dos cinco números sorteados.

Os jogadores podem acompanhar o resultado do sorteio da Quina através dos sites, Quina giga sena, Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas credenciadas. O prêmio é pago aos jogadores que acertarem os números sorteados em cada concurso, de acordo com a quantidade de acertos e a quantidade de bilhetes premiados em cada faixa de premiação.

Em resumo, a Quina é um jogo de loteria em que o jogador escolhe de 5 a 15 números em uma cartela que contém 80 números. O sorteio é realizado seis vezes por semana e o prêmio principal é pago aos jogadores que acertarem os cinco números sorteados. Além disso, existem outras faixas de premiação, como o terno da Quina, que é pago aos jogadores que acertarem três dos cinco números sorteados.

Valor da Aposta e Prêmios

Ao jogar na Quina com 6 dezenas, é importante entender o valor da aposta e a distribuição dos prêmios. Nesta seção, serão abordados esses dois aspectos.

Custo da Aposta

O custo para jogar na Quina com 6 dezenas é de R$ 15,00. Esse valor é o investimento mínimo para tentar a sorte e concorrer aos prêmios oferecidos pela loteria.

Distribuição dos Prêmios

A Quina oferece quatro faixas de premiação: terno, quadra, quina e quina especial. Para o terno, o prêmio é pago aos jogadores que acertarem três dos seis números sorteados. Já a quadra é destinada aos jogadores que acertarem quatro números.

Para a faixa de terno, o prêmio bruto corresponde a 5% do valor arrecadado em apostas para aquela faixa. Esse valor é distribuído entre os jogadores que acertarem três números. A tabela de preços da Quina mostra que, em 2023, o valor da aposta mínima é de R$ 2,50. Portanto, o prêmio bruto para a faixa de terno seria de R$ 0,125 por aposta.

Já para a faixa de quadra, o prêmio bruto corresponde a 10% do valor arrecadado em apostas para aquela faixa. Esse valor é distribuído entre os jogadores que acertarem quatro números. O prêmio bruto para a quadra seria de R$ 0,25 por aposta.

Em relação à faixa de quina, o prêmio bruto corresponde a 43,35% do valor arrecadado em apostas para aquela faixa. Esse valor é distribuído entre os jogadores que acertarem cinco números. Por fim, a quina especial é um concurso especial que ocorre uma vez por ano, no dia 24 de junho, e tem um prêmio maior do que o concurso regular.

Em resumo, jogar na Quina com 6 dezenas pode render bons prêmios, mas é importante lembrar que as chances de acerto são de 1 em 4.006.669. Portanto, é fundamental jogar com responsabilidade e dentro das possibilidades financeiras de cada um.

Probabilidade de Ganhar

Ao jogar na Quina, é importante entender as probabilidades de ganhar e como elas variam dependendo da quantidade de dezenas escolhidas na aposta. Nesta seção, serão apresentadas informações sobre a probabilidade de acertar o terno da Quina com 6 dezenas.

Probabilidade por Dezena

A probabilidade de acertar uma dezena na Quina é de 1 em 80, já que são 80 números disponíveis no jogo. Ao escolher 6 dezenas, a probabilidade de acertar todas elas é de 1 em 4.006.669. No entanto, a probabilidade de acertar o terno com 6 dezenas é maior do que acertar a quina, mas ainda assim é bastante baixa.

Probabilidade por Faixa de Premiação

A premiação do terno da Quina varia de acordo com o valor arrecadado em cada sorteio e com a quantidade de pessoas que acertaram as 3 dezenas. Como o valor da premiação é dividido entre os ganhadores, é impossível saber exatamente quanto será pago para cada um. No entanto, é possível estimar a faixa de premiação com base em probabilidades.

A probabilidade de acertar o terno da Quina com 6 dezenas é de 1 em 86, o que significa que a cada 86 apostas com 6 dezenas, uma deve acertar o terno. Essa probabilidade se traduz em uma faixa de premiação que varia de R$ 20 a R$ 200, dependendo do valor arrecadado em cada sorteio e da quantidade de ganhadores.

Em resumo, as chances de acertar o terno da Quina com 6 dezenas são baixas, mas ainda assim é possível ganhar um prêmio em dinheiro. É importante lembrar que jogos de azar devem ser encarados como uma forma de entretenimento e que é necessário jogar com responsabilidade e dentro das possibilidades financeiras de cada um.

Especiais da Quina

A Quina é uma das loterias mais populares do Brasil, com sorteios diários e prêmios atraentes para os jogadores. Além dos sorteios regulares, a Quina oferece algumas opções especiais para os jogadores que desejam aumentar suas chances de ganhar ou participar de sorteios com prêmios ainda maiores. Veja abaixo algumas das opções especiais da Quina.

Quina de São João

A Quina de São João é uma edição especial da loteria que acontece todo ano próximo ao dia de São João. Nesse sorteio, o prêmio é muito maior do que nos sorteios regulares, chegando a ultrapassar a marca de R$ 100 milhões em algumas edições. Para participar da Quina de São João, os jogadores devem fazer suas apostas normalmente, escolhendo cinco números entre 1 e 80. O sorteio é realizado no dia 24 de junho de cada ano, e os prêmios são distribuídos entre os jogadores que acertarem cinco, quatro, três ou dois números.

Teimosinha e Surpresinha

Para os jogadores que desejam aumentar suas chances de ganhar na Quina, a Caixa oferece duas opções especiais: a Teimosinha e a Surpresinha. Com a Teimosinha, os jogadores podem repetir a mesma aposta por vários sorteios consecutivos, escolhendo o número de sorteios que desejam participar. Já com a Surpresinha, a Caixa escolhe os números aleatoriamente para o jogador, aumentando as chances de acerto. Ambas as opções estão disponíveis para apostas simples e para bolões.

Em resumo, a Quina oferece diversas opções especiais para os jogadores, incluindo a Quina de São João, a Teimosinha e a Surpresinha. Essas opções podem ser uma boa escolha para quem deseja aumentar suas chances de ganhar ou participar de sorteios com prêmios ainda maiores.

Onde e Como Jogar

A Quina é uma das loterias mais populares do Brasil, e jogar é muito fácil. Existem várias maneiras de jogar, incluindo em casas lotéricas e pela internet.

Casas Lotéricas

As casas lotéricas são o local mais comum para jogar na Quina. Elas são encontradas em todo o país e oferecem uma maneira fácil e conveniente de jogar. Para jogar, basta preencher um bilhete com seus números escolhidos e entregar ao atendente da lotérica. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou cartão de débito.

Internet

Também é possível jogar na Quina pela internet. A Caixa Econômica Federal, responsável pelas loterias no Brasil, oferece um site onde é possível fazer suas apostas. Para jogar pela internet, é necessário ter uma conta no site da Caixa, que pode ser criada gratuitamente. Depois de fazer login, basta escolher seus números e fazer o pagamento com cartão de crédito ou débito.

É importante lembrar que, ao jogar pela internet, é preciso estar atento aos prazos de pagamento. Se o pagamento não for confirmado até a data do sorteio, a aposta não será válida.

Independentemente de onde você escolher jogar, é importante lembrar que as regras e procedimentos são os mesmos. Se você acertar os três números necessários para ganhar o Terno da Quina com 6 dezenas, pode receber seu prêmio em qualquer um dos locais de pagamento autorizados pela Caixa, como casas lotéricas e agências bancárias da Caixa.

Informações Adicionais

A Quina é uma das loterias mais populares do Brasil, e muitos apostadores estão interessados em saber quanto paga o terno da Quina com 6 dezenas. O terno da Quina é um prêmio para quem acerta três dos cinco números sorteados no jogo.

Para quem joga com 6 dezenas, o valor da aposta é de R$ 4,50. A probabilidade de acertar o terno da Quina com 6 dezenas é de 1 em 154.518. O valor do prêmio para quem acerta o terno da Quina com 6 dezenas depende da arrecadação do concurso, mas geralmente é de alguns milhares de reais.

É importante lembrar que parte da arrecadação da Quina é destinada ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), que financia a educação de milhares de estudantes brasileiros. Além disso, os valores acumulam para os próximos concursos em caso de não haver ganhadores.

Outros prêmios da Quina incluem a quadra, para quem acerta quatro dos cinco números, e a quina, para quem acerta os cinco números sorteados. Os valores dos prêmios são distribuídos entre os acertadores de cada grupo, de acordo com a arrecadação do concurso.

Em resumo, o terno da Quina com 6 dezenas é um prêmio para quem acerta três dos cinco números sorteados no jogo. O valor do prêmio depende da arrecadação do concurso e os valores acumulam em caso de não haver ganhadores. A Quina é uma loteria popular no Brasil, e parte da arrecadação é destinada ao FIES.