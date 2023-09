Como a extração de texto de imagens ajuda os alunos?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de setembro de 2023.

A extração de texto de imagens não é novidade; na verdade, as primeiras iterações desse modelo datam da década 1950 . Na verdade, o reconhecimento óptico de caracteres (uma maneira elegante de dizer imagem para texto) existe desde o final do século XIX.

Bastante história para se orgulhar, mas no espaço educacional só está começando a se tornar relevante agora. A tecnologia por trás do processo está evoluindo em ritmo acelerado, assim como as ferramentas online. Eles podem ajudar os alunos de várias maneiras.

Sem mais delongas, aqui estão os usos da extração de texto de imagens listados exclusivamente para ajudar os alunos primeiro, embora qualquer pessoa de qualquer profissão possa usá-los.

Como a imagem para texto ajuda os alunos

Auxílio de estudo com extração de texto

Pergunta rápida, o que vem à sua mente quando questionado sobre extração de texto de imagens? Há grandes chances de que os auxílios de estudo e a extração de textos, em particular de anotações e outros materiais de aprendizagem, venham primeiro à sua mente.

É um instinto natural, na verdade. Os materiais de aprendizagem, especialmente para alunos de nível superior na escala educacional, são difíceis de acompanhar. Atualmente, eles podem estar presentes em formatos físicos e digitais.

Não é ótimo que agora você possa usar uma ferramenta de conversão de imagem em texto para copiar texto de uma imagem e criar notas organizadas e coisas importantes em um só lugar? Qualquer resposta diferente de “Sim” não é aceitável, embora eu possa permitir um talvez.

Estou prestes a postar uma imagem de um resumo sobre mitocôndrias.

Carreguei esta imagem em uma ferramenta de OCR online e aqui estão os resultados:

Os alunos podem copiar este texto e salvá-lo para mais tarde, quando estiverem estudando sobre células.

Correção rápida com extração de texto

Imagine isso. Você está sobrecarregado com sua carga de trabalho acadêmico. Há um monte de tarefas que você enviou na semana passada que não foram verificadas pelos seus supervisores.

Um dos supervisores devolve uma de suas tarefas citando erros e pedindo revisões importantes. Problema? Você já está trabalhando incansavelmente para enviar as novas tarefas desta semana. Você não pode simplesmente abandonar tudo o que está fazendo e fazer revisões importantes em um instante.

Solução? Ora, um extrator de imagem para texto, é claro. O que mais pode copiar o texto de uma imagem para edição rápida e fazer revisões importantes? Os alunos estariam à mercê de professores egoístas sem isso.

Citações de pesquisa com extração de texto

Este requer algum esforço, mas um pouco de esforço pode ajudar muito na citação, citação e referência de fontes. Texto copiado de imagens de artigos, periódicos, livros relevantes, trabalhos de pesquisa, etc. pode ser usado diretamente em seu trabalho. Fale sobre precisão e rapidez.

Suponho que uma provável desvantagem (pelo menos para os alunos atrasados) é que você precisa tirar meticulosamente cada foto do material físico ou digitalizá-la. Ambos levarão algum tempo, mas por outro lado, você sempre pode usar essas fontes a qualquer momento onde achar apropriado.

Tradução de idiomas com extração de texto

Este é um pouco louco de assistir em tempo real, mas acredite ou não, é muito rápido e preciso. É nesta parte que me preocupo com o fato de que os estudantes internacionais podem usar o recurso de tradução de idiomas incorporado em algumas tecnologias de OCR.

Na minha experiência pessoal, às vezes era terrivelmente difícil encontrar fontes para apoiar a sua tese e, se o encontrassem, seriam em outros idiomas. Arruinou para mim a experiência de escrever teses e até hoje me assombra escrever teses.

Com conversores de imagem para texto, agora você pode citar facilmente fontes anteriormente incitáveis devido à barreira do idioma, concedida à sua tecnologia de OCR que permite traduções com conversões. O Google Translate é minha ferramenta preferida para traduções de idiomas e cópia de texto.

Economia de tempo com extração de texto

Tenho sugerido sutilmente a natureza do ritmo acelerado desses textos a partir de extratores de imagens ao longo do artigo. Os leitores atentos já sabiam onde isso iria levar, mas vale a pena mencionar especialmente que a tecnologia de imagem para texto economiza muito tempo para os alunos.

É uma grande economia de tempo, como outras ferramentas de assistência educacional, se não melhor. Depois de utilizar uma ferramenta de OCR, os alunos terão bastante tempo disponível para explorar e aproveitar o que eles chamam de “vida de estudante”.

Conclusão

Discutimos o passado e o presente, e agora é hora de discutir o futuro ou pelo menos o que minha equipe pensa coletivamente. Nós, como provedores educacionais, acreditamos que a tecnologia e as ferramentas de OCR serão integradas ao LMS das instituições educacionais.

Estamos fazendo lobby por discussões em fóruns abertos e pela promoção de conversores de imagem para texto também dentro de nosso próprio instituto. Os vários aplicativos de terceiros e conversores online estão funcionando bem até agora. Embora eu imagine que seja a tendência da indústria, eles terão um desempenho melhor à medida que maiores recursos de código aberto forem fornecidos.