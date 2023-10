Os aspectos contábeis e fiscais em processos de fusão e aquisição

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de outubro de 2023.

Os processos de fusões e aquisições de empresas são complexos e multifacetados. Uma questão que merece atenção meticulosa em qualquer negócio de M&A são os meandros fiscais e contábeis. Neste artigo, destacamos seis temas nessa esfera que precisam estar no radar dos investidores.

Regras tributárias nas três esferas

O Brasil possui um sistema tributário complexo com diversos impostos federais, estaduais e municipais. Quando as empresas se fundem ou fazem aquisições, navegar neste intrincado quadro fiscal torna-se fundamental. É essencial compreender os diferentes regimes fiscais, como o imposto de renda, o imposto sobre ganhos de capital, entre outros. Os investidores também devem considerar incentivos fiscais e isenções que possam estar disponíveis para certos tipos de transações de fusões e aquisições.

Due diligence sob perspectiva fiscal

A due diligence é a base de qualquer negócio de M&A bem-sucedido. No que diz respeito aos aspectos fiscais e contábeis, esse processo envolve uma revisão abrangente das demonstrações financeiras da empresa-alvo, do histórico de cumprimento de impostos e de possíveis obrigações fiscais. Identificar quaisquer disputas fiscais passadas ou pendentes e avaliar as suas implicações financeiras é crucial para evitar responsabilidades inesperadas pós-aquisição.

Normas contábeis e relatórios

Se o investidor for estrangeiro, vale destacar que o Brasil possui seus próprios Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (GAAP), conhecidos como “BR GAAP”. Compreender o BR GAAP é essencial para avaliar com precisão a saúde financeira de uma empresa-alvo. Durante o processo de M&A, os investidores devem conciliar as demonstrações financeiras elaboradas de acordo com o BR GAAP com seus próprios padrões contábeis, garantindo transparência e precisão nos relatórios financeiros.

Estruturação de acordo para eficiência fiscal

A estrutura de um acordo de M&A pode impactar significativamente as obrigações fiscais tanto do comprador quanto do vendedor da empresa. Os investidores devem considerar cuidadosamente as implicações fiscais de várias estruturas de negociação, tais como compras de ativos versus compras de ações, e escolher aquela que otimiza a sua posição fiscal. A estruturação adequada pode resultar em economias e maiores benefícios financeiros.

Regras sobre preços de transferência

O Brasil possui regulamentações rigorosas sobre preços de transferência destinadas a evitar a evasão fiscal por meio de transações entre partes relacionadas. Ao adquirir uma empresa brasileira, os investidores devem garantir o cumprimento dessas regulamentações para evitar que as autoridades fiscais contestem a precificação das transações entre empresas. Isso muitas vezes requer documentação abrangente e adesão aos princípios de preços de mercado.

Harmonização contábil

Depois de concluir com sucesso uma operação de M&A, o trabalho está longe de terminar. Após a aquisição, é fundamental harmonizar as práticas contábeis da empresa adquirida com as da entidade adquirente. Isso geralmente envolve o alinhamento de políticas contábeis, a consolidação de demonstrações financeiras e a abordagem de quaisquer discrepâncias nos padrões contábeis da empresa adquirida.

As operações de M&A apresentam um conjunto de desafios fiscais e contábeis que exigem um profundo conhecimento da estrutura tributária e dos princípios de contabilidade. Navegar por essas complexidades exige um rigoroso processo de due diligence, estruturação estratégica e cuidadosa integração pós-aquisição. A Capital Invest possui mais de duas décadas de expertise em avaliação de empresas e assessoria para fusões e aquisições, auxiliando empresas nacionais e estrangeiras nas suas operações de M&A no Brasil para gerar maior valor com menor risco, mantendo-se em conformidade com as regulamentações locais.