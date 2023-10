Hora de dormir: saiba como se vestir bem e confortável

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de outubro de 2023.

Pijamas, camisolas, robes e pantufas podem trazer conforto e estilo para as noites de sono.

Chegar em casa após um dia cansativo de trabalho, tomar um banho relaxante e vestir um pijama confortável são práticas comuns para quem busca ter uma boa noite de sono. Vale lembrar que esse momento é considerado fundamental para o bem-estar. De acordo com o Ministério da Saúde, dormir bem ajuda a manter o organismo em perfeito funcionamento, sem sobrecargas físicas, mentais e emocionais.

Por esse motivo, optar pelo conforto é essencial para garantir que as horas de descanso sejam, de fato, relaxantes. Além da escolha de roupas de cama que proporcionem mais aconchego, priorizar o uso de peças, como pijamas e pantufas, pode elevar o nível do momento relax.

Muitas dessas peças são produzidas com materiais macios, como algodão, seda, cetim e viscose. Em contato direto com a pele, contribuem para a sensação de bem-estar nas horas de repor as energias.

Além disso, o mercado sleepwear – como é chamado o segmento de vestuário para a hora de dormir – tem aliado conforto ao estilo, garantindo visuais cada vez mais sofisticados nas noites de sono.

Pijamas: conheça e explore as variações

Peça clássica da moda sleepwear, o pijama é uma opção versátil que atribui o toque de conforto necessário para garantir uma boa noite de sono. Geralmente, é composto por duas peças e apresenta variações que podem se adequar às preferências e à estação do ano.

O pijama longo feminino é recomendado para os dias mais frios ou com temperaturas amenas. Há modelos com calças e camisetas de mangas curtas ou compridas. Já para os dias mais quentes, o pijama composto por short e regata tende a ser a melhor escolha.

Na hora de definir qual modelo usar, é importante ter atenção ao material. No verão, os itens confeccionados com algodão e seda oferecem maior conforto. Já no inverno, os modelos em flanela e tecido felpudo garantem aquecimento e aconchego.

Com o pijama, também é possível manter o estilo. As peças neutras trazem um aspecto de sofisticação, enquanto as cores vibrantes são indicadas para quem busca mais descontração. Nesse caso, vale a pena apostar nas estampas, que dão mais personalidade ao visual noturno.

A dica para acertar na escolha e se sentir bem é optar por padronagens que tenham a ver com o seu estilo. As mulheres românticas, certamente, irão gostar das peças florais e com aplicações de renda. Aquelas mais descoladas podem se identificar com a estampa animal print, por exemplo.

Camisolas: opção de conforto e praticidade

Outra peça clássica do sleepwear é a camisola. Elegante, diferenciada, prática e confortável, a peça é uma espécie de vestido, feita para proporcionar noites de sono mais relaxantes. Assim como acontece com os pijamas, também apresentam muitas variações. É possível encontrar diversidade de tecidos, cores, comprimentos e detalhes.

Os modelos mais clássicos são produzidos em seda e podem, ou não, ganhar um toque especial com aplicações em renda. Já as peças confeccionadas em algodão têm propostas variadas. Podem ser divertidas, elegantes, delicadas e neutras, sem perder o fator conforto.

A dica para escolher o modelo ideal é optar por tonalidades, estampas e propostas que tenham a ver com a personalidade e estilo. Vale lembrar que as camisolas são boas opções para gestantes e lactantes, pois permitem maior conforto durante a gravidez e praticidade para amamentar os bebês durante a noite.

Robe: elegância para dormir

Ainda entre as peças de roupa, há uma opção que proporciona praticidade e sofisticação: o robe. Semelhante a um kimono, é confeccionado em materiais macios e aconchegantes para oferecer conforto durante a noite.

Na prática, é uma terceira peça que pode ajudar a aquecer nos dias mais frescos e complementar o visual de pijamas, camisolas e, até mesmo, lingeries. A variedade também é um ponto relevante dos robes, já que podem ser encontrados com mangas curtas ou longas e diferentes comprimentos. Além disso, há opções neutras, sofisticadas e com estampas despojadas.

Diante da variedade e da qualidade da moda sleepwear, as peças produzidas para as noites de sono estão invadindo as ruas e compondo looks diferenciados. Muitas influenciadoras e celebridades já apostaram na tendência e usaram pijamas, camisolas e robes no dia a dia. É o caso de Hailey Bieber, Gigi Hadid, Kim Kardashian, Selena Gomez, Victoria Beckham e Sarah Jessica Parker.

Pantufas: conforto até nos pés

As horas que antecedem a noite de sono também são importantes e, por isso, ter ao lado uma pantufa feminina confortável faz toda a diferença. Esse tipo de calçado é produzido com materiais macios, que proporcionam mais conforto.

A peça pode ser usada em diferentes momentos da noite: ao jantar, fazer skincare e ler um livro antes de dormir. De manhã, ela também pode ser uma boa opção para aquelas atividades que antecedem a rotina de trabalho.

No mercado, é possível encontrar pantufas de diferentes modelos. Há opções semelhantes aos chinelos, às sandálias e algumas que chegam a cobrir o tornozelo. As cores e estampas são diversas, podendo apresentar aplicações e detalhes diferenciados.

Para acertar no visual, a dica é tentar combinar as pantufas com as peças de roupa. É possível dar match com as estampas ou buscar pontos em comum, como uma cor ou um material específico presente nos dois itens.