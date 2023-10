Coluna de Leandro Heringer – Informação e opinião: grande poder e enorme responsabilidade

Compartilhe Facebook

* Por: Leandro Heringer - 12 de outubro de 2023.

A Internet proporcionou uma grande revolução na comunicação. Os meios de comunicação eram, até então, os supostos detentores do saber. A mensagem era enviada no modelo “Um para muitos”. A interação era mínima e controlada.

Atualmente, toda pessoa pode ser produtora de conteúdo. Não apenas profissionais de comunicação ou quem trabalha em rádio, TV e jornais podem expressar a opinião para o grande público. A produção da informação deixou de ser exclusividade de jornalistas.

A democratização do processo comunicacional é um marco. Mas, como dizia o famoso tio de Peter Parker, “grandes poderes trazem grandes responsabilidades”. A possibilidade de múltiplas fontes de informação e opinião para público amplo potencializa tanto a multiplicidade de visões, experiências e fontes quanto a exposição de conteúdos com menor preparo e compromisso com a qualidade.

A corrida por likes e relevância aliada à necessidade de expressar opinião a respeito de assuntos diversos e complexos faz com que, muitas vezes, vídeos, textos e podcasts sejam feitos sem aprofundamento. Temas polêmicos são abordados superficialmente.

Alguns desses exemplos ocorrem nesse momento: posicionamento sobre aborto, ataques terroristas em Israel, invasão da Ucrânia, entre outros. A população tem o direito à informação. Com linguagem simples, conteúdo qualificado e credibilidade. O direito à informação alia-se ao direito à liberdade de expressão. Não deve haver relativização de tais direitos. Para os excessos, existe a legislação civil e penal.

Contudo, refletir sobre o que postamos, com qual compromisso e profundidade pode ser necessário. Buscar fontes confiáveis, pesquisadores, jornalistas e veículos com credibilidade como o Jornal Montes Claros. Textos no Google Acadêmico, em revistas científicas, jornais de pontos de vista editorais diferentes enriquecem a percepção dos fatos.

O chamado Big Data possui características denominadas 5 Vs: veracidade, velocidade, volume, variedade de fontes e valor. São boas referências para buscar ter informação e opinião nessa multiplicidade de conteúdos. Com a variedade de fontes, pode-se construir visão ampla sobre o fato. O volume de conteúdos acessados também é potencial enriquecedor na percepção a respeito da realidade. Ter o compromisso com a veracidade é fundamental inclusive para a geração de valor informacional.

Nesse contexto, a velocidade deve ser relativizada. A revolução das interações e na produção de conteúdo derrubou paradigmas e preconceitos. Apropriar-se dessa realidade exige compromisso. No modelo de produção de conteúdo e interação de “Muitos para muitos” a distância entre empoderamento e cancelamento é cada vez menor.