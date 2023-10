A curiosidade é a melhor aliada dos estudantes: saiba como cultivá-la na sala de aula

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de outubro de 2023.

Os estudantes aprendem muito mais quando eles têm a curiosidade estimulada e por isso mesmo esse é um importante papel dos professores em sala de aula.

Atualmente, existem diversos artifícios que os educadores podem fazer uso para cultivar a curiosidade na sala, tornando os alunos mais engajados e o aprendizado muito mais fácil.

Aqui neste conteúdo, nós vamos mostrar algumas dicas de como fazer isso, na prática. Acompanhe!

Demonstre que o cotidiano tem coisas incríveis

Uma das formas de instigar a curiosidade e motivar os estudantes a aprender é demonstrar que no cotidiano existem coisas incríveis, que sempre nos rodeiam.

Você pode levar para a sala coisas do dia a dia dos alunos e fazer associações com as matérias, tornando o aprendizado mais prático e muito mais interessante do que apenas falar sobe coisas teóricas.

Utilize jogos na dinâmica das aulas

O uso da gamificação já é uma verdadeira tendência dentro do setor de educação, no qual se adota várias técnicas de jogos como uma forma de estimular ao máximo o aprendizado.

Em termos práticos, aplicar a gamificação significa inserir os elementos da cooperação, da competição e da resolução de problemas de modo que os estudantes possam sentir-se motivados.

A partir disso, eles podem usar todos esses elementos para avançar no aprendizado e ganhar prêmios ou reconhecimentos com isso.

Portanto, a gamificação ajuda a estimular a curiosidade, a motivação e ainda o aprendizado em alunos de qualquer idade, além de ser uma forma de incentivar o trabalho em equipe.

Comece a aula de uma forma diferente

Uma dica para estimular a curiosidade dos alunos em sala de aula é iniciar sempre de uma forma diferente, inovadora.

Por exemplo, use um vídeo viral ou um clipe musical para começar a aula, alinhando com o tema que será estudado.

Trazer conteúdos livres é uma forma de deixar o aluno mais desperto e curioso para a aula, e o melhor é que você pode usar de artifícios criativos que relacionem-se com o tema da aula.

Um exemplo disso é pedir que os alunos listem filmes ou livros que conhecem sobre a 2ª guerra mundial ou sobre a Grécia antiga, apenas para citar algumas opções.

Use da criatividade e da inovação para despertar o interesse dos seus alunos!

Faça uso da tecnologia para despertar a curiosidade na sala

As tecnologias são cada vez mais comuns nas salas de aula e podem ser usadas como forma de despertar a curiosidade dos alunos.

A realidade virtual, por exemplo, é uma opção excelente para que os estudantes possam explorar e conhecer novos conteúdos de um modo mais realista, bem mais estimulante do que apenas ler os fatos nos livros.

Uma outra opção é a lousa touch, uma opção de quadro interativo que desperta bastante o interesse dos alunos e que ajuda a engajá-los muito mais.

Com essa lousa interativa, os alunos poderão usar ferramentas para desenhar, escrever, fazer cálculos e explorar os conteúdos, de forma geral, de um modo bem mais dinâmico e atrativo.

Conclusão

Como você pode ver aqui, o estímulo à curiosidade é imprescindível nos dias atuais para conseguir prender a atenção dos alunos e engajá-los nas aulas.

Neste texto, nós mostramos algumas dicas de como você pode fazer isso, na prática com seus alunos, seja com a gamificação, seja com o uso da tecnologia na sala de aula, como com as lousas touch interativas.

O que achou do conteúdo de hoje sobre a curiosidade é a melhor aliada dos estudantes: saiba como cultivá-la na sala de aula?