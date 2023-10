Coluna de Leandro Heringer – Nem tudo o que reluz é ouro

Compartilhe Facebook

* Por: Leandro Heringer - 17 de outubro de 2023.

A língua portuguesa é muito rica em vocabulário, expressões, regionalismos, sotaques e na forma de expressar sentimentos e pensamentos.

Existem figuras de linguagem para diminuir o “impacto da mensagem”, eufemismo, e exageros que potencializam fatos e consequências .

Em 2016,houve o acidente com voo da equipe da Chapecoense. Uma tragédia! Setenta e um mortes e grande comoção. No jornalismo esportivo, houve um movimento para que o termo “tragédia “ não fosse utilizado em vão. Um time ser goleado faz parte do jogo. Não é uma tragédia.

Contudo, com o passar do tempo, a expressão voltou a ser banalizada. Mas, não apenas no jornalismo e no futebol a falta de precisão do uso das palavras acontece.

Houve uma pandemia. Até saber o significado do termo, expressões sem relação exata de significado foram usadas: surto, epidemia, entre outras.

No atual contexto nacional e internacional, a necessidade de utilizar corretamente “vandalismo” e “terrorismo “ é fundamental. Um dos sentidos de terrorismo, segundo o dicionário Michaelis, é “Uso sistemático da violência como meio de repreensão’. Já vandalismo tem expresso “Destruição proposital de bens naturais, culturais, locais públicos, meios de transporte”.

No Código Penal Brasileiro , para terrorismo, a lei exige três requisitos simultâneos para configuração do crime de terrorismo: que seja um ato contra a vida, integridade física ou de espaços públicos; por razões xenofóbicas ou de discriminação de raça, cor, etnia e religião e com objetivo de provocar terror social ou generalizado”. Enquanto vandalismo é definido como “Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia”.

No presente século, no Brasil e no mundo, vivenciamos ambas experiências. Manifestações bem diferentes com objetivos diversos. Usar as palavras com precisão é, realmente, essencial. Terrorismo em manifestações em 2013. Vandalismo em órgãos públicos em várias situações.

O não uso adequado pode ser proposital para criar narrativas, falácias, mentiras. Uma miopia gerada por ideologias. Na dúvida, consulte a experiência de vida, a história, o contexto e questione a essência do fato. Nem tudo o que reluz é ouro.