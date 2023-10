Como tratar dores depois de uma queda?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de outubro de 2023.

Quem já sofreu uma queda sabe como é difícil lidar com as dores que podem surgir depois. Seja por um escorregão, um tropeço ou um acidente, uma queda pode causar lesões nos músculos, ossos, articulações e nervos, comprometendo a qualidade de vida e a mobilidade. Por isso, é importante saber como tratar as dores depois de uma queda e quando procurar ajuda médica.

O que fazer logo após a queda?

O primeiro passo é avaliar a gravidade da situação. Se você caiu e não consegue se levantar, sente muita dor, tem sangramento, inchaço ou deformidade em alguma parte do corpo, ou perdeu a consciência, ligue para o serviço de emergência ou peça para alguém fazer isso por você. Você pode ter sofrido uma fratura, uma luxação, uma contusão ou uma concussão, e precisa de atendimento médico imediato.

Se você caiu e consegue se levantar, mas ainda sente dor, siga as seguintes recomendações:

Aplique gelo na área afetada por 15 a 20 minutos, várias vezes ao dia, para reduzir o inchaço e a inflamação;

Tome um analgésico de venda livre, como paracetamol ou ibuprofeno, para aliviar a dor e a inflamação. Siga as instruções da bula e não exceda a dose recomendada;

Mantenha a área afetada elevada acima do nível do coração, se possível, para facilitar o retorno venoso e diminuir o inchaço;

Evite movimentos que possam piorar a dor ou a lesão. Se necessário, use uma tala, uma tipóia ou uma muleta para imobilizar e apoiar a área afetada;

Descanse o suficiente para permitir que o corpo se recupere.

Quando procurar ajuda médica?

Se você caiu e seguiu as recomendações acima, mas ainda sente dor depois de alguns dias, é hora de procurar ajuda médica. A dor persistente pode ser um sinal de que você tem uma lesão mais grave do que pensava, ou que está desenvolvendo uma complicação, como uma infecção ou uma trombose.

Além disso, se você tem algum dos seguintes sintomas, procure um médico o quanto antes:

Febre;

Vermelhidão, calor ou pus na área afetada;

Dormência, formigamento ou perda de sensibilidade na área afetada;

Dificuldade para mover ou usar a área afetada;

Dor intensa que não melhora com analgésicos;

Dor que irradia para outras partes do corpo.

Como tratar as dores crônicas depois de uma queda?

Em alguns casos, as dores depois de uma queda podem se tornar crônicas, ou seja, durar mais de três meses. Isso pode acontecer por vários motivos, como:

Falta de diagnóstico ou tratamento adequado da lesão inicial;

Cicatrização inadequada dos tecidos lesionados;

Alterações no sistema nervoso que aumentam a sensibilidade à dor;

Fatores psicológicos, como estresse, ansiedade ou depressão.

As dores crônicas depois de uma queda podem afetar negativamente a saúde física e mental das pessoas, limitando suas atividades diárias e prejudicando seu bem-estar. Por isso, é fundamental buscar um tratamento especializado para aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida.

Uma das opções de tratamento é procurar uma clinica da dor, um centro especializado no diagnóstico e no tratamento das dores crônicas, que conta com uma equipe multidisciplinar formada por médicos, fisioterapeutas, psicólogos e outros profissionais.

Você será avaliado por um médico especialista em dor, que irá identificar a causa da sua dor e indicar o melhor tratamento para o seu caso. O tratamento pode incluir:

Medicamentos específicos para controlar a dor e a inflamação;

Infiltrações ou bloqueios anestésicos para interromper os sinais de dor;

Estimulação elétrica ou magnética para modular a atividade dos nervos;

Acupuntura ou outras terapias alternativas para equilibrar a energia do corpo;

Fisioterapia ou exercícios físicos para fortalecer os músculos e as articulações;

Psicoterapia ou técnicas de relaxamento para reduzir o estresse e a ansiedade.

O objetivo da clínica da dor é oferecer um tratamento personalizado e integrado para cada paciente, visando não apenas aliviar a dor, mas também restaurar a função e a qualidade de vida.

Conclusão

As dores depois de uma queda podem ser um problema sério, que requer atenção e cuidado. Se você caiu e sente dor, siga as orientações deste artigo e procure ajuda médica se necessário. E se você tem dores crônicas depois de uma queda, não se conforme com o sofrimento. Procure uma clínica da dor e descubra as opções de tratamento que podem mudar a sua vida.