Kohll Beauty participa da rodada de negócios Brasil-Colômbia

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 7 de novembro de 2023.

Bogotá foi o destino de empresas brasileiras de cosméticos levadas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) para a Missão Empresarial Brasil-Colômbia 2023 Cosméticos, que aconteceu entre os dias 23 e 25 de outubro.

Presente em diversos países e operando nos Estados Unidos com site próprio, a Kohll Beauty foi uma das 13 empresas participantes do evento, e a única de Santa Catarina.

“Nós já temos a venda dos produtos da marca em diversos países, mas principalmente na Europa, América do Sul e Central temos uma grande demanda e estamos buscando expandir nosso mercado para atender mais regiões”, afirma Helo Bertolini, diretora executiva da marca.

A Missão Empresarial Brasil-Colômbia 2023 surgiu com o objetivo de dar continuidade ao processo de exportação de empresas nacionais. “É uma oportunidade para o empreendedor criar a expansão internacional. O evento faz a ponte entre o cliente e as empresas e criam essa facilidade”, explica Helo.

Os cosméticos brasileiros têm taxa zero de importação na Colômbia, devido a um acordo com o Mercosul. Em 2022, o país foi o terceiro principal destino de cosméticos brasileiros no mundo, com um total de US$ 80 milhões exportados. Além disso, tem um mercado interno relevante e pode servir de base de distribuição para os países da comunidade andina.

Ednei Melo, head de negociações internacionais da Kohll Beauty, avalia que a participação da marca no evento foi positiva. “Essas oportunidades são excelentes para expandir e reforçar a visibilidade da companhia. Tivemos um fluxo intenso de compradores no espaço, e fizemos bons negócios nestes dias”.

Durante a programação do evento, as empresas participaram de seminários sobre o mercado colombiano, visitas técnicas e uma rodada de negócios entre empresários brasileiros e compradores colombianos. “A Apex preparou nossa equipe para ficar à frente dos negócios durante o evento. Recebemos um treinamento especializado e os cursos que a agência disponibiliza para acelerar os negócios”, finaliza Helo Bertolini.