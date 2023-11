Aprenda a diversificar seus investimentos com 3 opções de ativos

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de novembro de 2023.

Balancear a sua carteira de investimentos é uma atividade regular para equilibrar risco e retorno de investimento, dependendo do seu perfil e objetivos ao entrar no mercado financeiro. Um dos erros de investimento mais comuns é diagnosticar incorretamente a tolerância ao risco ao selecionar ativos ao construir um portfólio.

Como primeiro passo, antes de começar a investir, é fundamental pensar para quais classes de ativos, chamados de macro alocação e quais os ativos específicos que irão compor essas classes, também conhecidos como micro alocação, farão parte da carteira de investimentos.

Por exemplo, um trader de perfil moderado pode montar uma carteira com um percentual variado entre fundos mútuos, instrumentos de rendimento fixo, ações e Brazilian Depositary Receipts, Fundos imobiliários, moedas virtuais e Exchange-traded fund. A variação desta percentagem é diferente para cada perfil de investidor.

Como balancear a sua carteira de investimento?

Como sabemos equilibrar a carteira de investimentos é uma forma de manter, melhorar ou retornar ao planejamento e objetivo ideal usando diversos ativos e para isso ser realizado de maneira efetiva é necessário pensar em alguns aspectos como:

Quando – O reequilíbrio deve ser realizado quando os ativos mudar proporcionalmente e de maneira considerável de quando foi traçado as primeiras estratégias de investimentos e rendimentos.

Gerenciar os riscos – o perfil de investidor pode mudar conforme o trader vai ganhando mais experiencia neste mercado, assim como o cenário da economia, dessa reavaliar os riscos é um dos aspectos a ser analisado para reequilibrar a carteira.

Oportunidades – o mercado de investimentos em muitos momentos apresenta algumas quedas, criando assim, oportunidades de adquirir alguns ativos com valores menores.

Controle de custos – é importante avaliar os custos como, taxas e impostos no momento de balancear a sua carteira de investimentos. Tenha em mente os investimentos com prazos fixados assim como, os investimentos a longo prazo e seus objetivos.

Abaixo listamos algumas das principais opções de investimentos para movimentar a sua carteira.

Ações

As ações são a primeira classe de ativos no mundo dos investimentos e a forma de investimentos mais conhecida. Ao escolher esse tipo de investimento, o investidor compra ações ou cotas dessas ações de uma empresa de capital aberto listada em bolsa. Este tipo de investimento produz os maiores retornos ao longo do tempo, mas tem maior volatilidade. Nesse sentido, como as ações são negociadas em bolsa, seu preço depende da oferta e da demanda do mercado, as ações é um investimento muito rentável para objetivos a longo prazo apesar de ter uma volatilidade alta.

Exchange-traded fund

Os fundos mútuos são investimentos que podem fazer mais sentido para diferentes investidores como parte de uma estratégia de construção e diversificação da carteira. Muitas vezes o investidor que deseja investir seu dinheiro não tem muita experiência, interesse ou mesmo tempo para analisar e pesquisar ações, fundos imobiliários e aplicações de renda permanente.

Nesse tipo de aplicação, o fundo administra o capital de diversos investidores, distribuindo ativos para determinados tipos de investimentos, como: ações, moedas, renda fixa e multimercados.

Investimentos imobiliários – Fundos

Outra modalidade de investimento que tem ganhado muito espaço no Brasil são os fundos imobiliários. Neste investimento, os investidores podem adquirir cotas de fundos que detêm participações em diversos imóveis de alta qualidade.

Os investidores podem obter rendimentos com ativos de alta qualidade, todos os meses, e devido a essa alocação mensal de aluguel, os investimentos em FII tendem a ser mais estáveis ​​para investidores de primeira viagem.

Cabe lembrar que as cotas do FII, assim como as ações, são negociadas em bolsas de valores e mesmo com a volatilidade dos fundos imobiliários, uma medida da intensidade dos movimentos de preços, é muito inferior à das ações.

O objetivo de equilibrar os investimentos na carteira é proteger seus ativos de riscos desnecessários ou que não se enquadram no seu perfil de investidor, que podem afetar o retorno ou dificultar o alcance de seus objetivos. Outro ponto importante é evitar a superexposição a um ativo ou a um tipo de investimento de forma desequilibrada, o que muitas vezes ocorre quando um grupo de ativos se valoriza mais que os demais ativos da carteira.