Como tratar hiperadreno em cães?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de novembro de 2023.

Tratar o hiperadreno em cães é uma questão bastante importante para garantir o bem-estar e a saúde desses animaizinhos tão queridos. Essa condição, conhecida também como hiperadrenocorticismo, afeta diversos aspectos da vida do cão e requer alguns cuidados especiais.

Entender sobre essa condição o torna um cuidador mais capacitado e dedicado à saúde do seu companheiro. Sendo assim, desvende os sintomas, diagnóstico e as opções de tratamento para hiperadreno em cães!

O que é o hiperadreno em cães?

O hiperadrenocorticismo ou, apenas hiperadreno em caes, é uma condição endócrina causada pela produção em excesso de hormônios corticosteróides pelas glândulas adrenais. Ainda, a condição pode ser conhecida pelo nome de Síndrome de Cushing.

Essa superprodução de hormônios acontece por diferentes motivos, sendo os tumores nas glândulas ou no cérebro os mais comuns, responsáveis por interferir na regulação hormonal. Essa situação pode apresentar diferentes sinais e causar vários sintomas, que precisam ser tratados urgentemente.

Para que serve o cortisol?

O cortisol é tão importante para os cães assim como também é para nós, humanos. É um tipo de hormônio feito pelas glândulas adrenais, cujo seu papel é atuar no controle do estresse e garantir o funcionamento do sistema imunológico.

Além disso, o cortisol ajuda também a controlar como o corpo usa a energia e regula os níveis de açúcar presentes no sangue. Também, é importante para manter o equilíbrio dos líquidos e substâncias elétricas no organismo canino – no entanto, o cortisol em excesso pode ser prejudicial.

Sintomas de hiperadreno em cães

Ao reconhecer os sintomas de hiperadreno em cães e iniciar o tratamento adequado, não somente minimiza o desconforto do animal como, também, evita possíveis complicações graves a longo prazo.

A gravidade e a forma como os sintomas se apresentam podem ser diferentes de um cão para o outro. Se você notar a maioria desses sintomas em seu animal de estimação, busque um médico veterinário o mais rápido possível:

Aumento da Sede e da Frequência Urinária

Se o seu cão bebe mais água e urina com mais frequência, pode ser um sinal de hiperadreno. Isso acontece por causa de desequilíbrios nos hormônios que controlam os fluídos do corpo.

Ganho de Peso

Mesmo sem mudar a rotina, comida ou a atividade física, alguns cães com hiperadreno podem ganhar peso rapidamente por conta do excesso de cortisol que afeta o metabolismo deles.

Perda de Pelos e Pele Frágil

A pele dos cães com hiperadreno pode ficar mais fina e os pelos podem cair mais do que o normal. Isso também acontece por conta do efeito do cortisol, que afeta a estrutura da pele e dos pelos.

Falta de Energia e Cansaço

Os cães também podem se sentir mais fracos e cansados. O desequilíbrio hormonal faz com que isso aconteça, afetando a capacidade do corpo de manter os músculos fortes e a energia necessária para atividades diárias.

Quais as causas do hiperadrenocorticismo?

O hiperadrenocorticismo em cães pode acontecer por diferentes causas. A forma mais comum, chamada de hiperadrenocorticismo pituitário-dependente, acontece quando há um tumor na glândula pituitária que afeta a produção hormonal.

Existe outra forma chamada hiperadrenocorticismo adrenal-dependente, que acontece quando há tumores nas glândulas adrenais. Além disso, há uma forma iatrogênica, que ocorre devido ao uso prolongado de corticosteróides como medicamento.

Como tratar hiperadreno em cães?

O tratamento do hiperadrenocorticismo varia conforme o motivo e a gravidade. Geralmente, envolve o uso de medicamentos como a gabapentina para caes, com o objetivo de regular a produção de hormônios adrenais. Em casos mais graves ou quando há tumores envolvidos, pode se considerar:

Tratamento cirúrgico;

Radioterapia;

Quimioterapia;

Terapia com mitotano;

Tratamento com radiocirurgia estereotáxica (SRS);

Ablação por cateter.

Oferecer uma alimentação correta e manter um ambiente calmo é muito importante no tratamento dessa condição. Garantir que o cão está recebendo uma dieta saudável, adaptada às suas necessidades, e criar um espaço tranquilo e confortável são fatores que ajudam bastante no processo de recuperação.

E, que tal garantir um tratamento confortável para o seu cãozinho? Você pode contar com os manipulados da DrogaVet para isso! Em nosso catálogo, disponibilizamos todos os medicamentos essenciais para a recuperação e o conforto do seu pet – confira nossos produtos, 100% personalizados, para garantir maior adesão ao tratamento.