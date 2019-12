Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de dezembro de 2019.

Norte de Minas – Bandas de Música da 11ª RPM e do CAM realizam Cantata de Natal em Grão Mogol

Norte de Minas – No último sábado (14), foi realizada em Grão Mogol uma Cantata Especial de Natal no Presépio Mãos de Deus – o maior presépio natural a céu aberto do mundo.

Centenas de pessoas prestigiaram as apresentações feitas pelas Bandas de Música da Décima Primeira Região da Polícia Militar (11ª RPM) e do Centro de Atividades Musicais da Polícia Militar (CAM/PMMG), que veio de Belo Horizonte especialmente para o evento, contando ainda com a participação do Coral da Igreja Batista Esperança e Vida de Montes Claros.

No início da noite, uma missa celebrada na Igreja Matriz de Santo Antônio abriu as apresentações natalinas que contaram com a presença do Comandante da 11ª RPM, Coronel Wanderlúcio Ferraz dos Santos, demais autoridades militares, civis e religiosos, entre eles o Frei Valdo (fundador da Fazenda da Solidariedade São Francisco de Assis, em Montes Claros) e o Prefeito de Grão Mogol, Hamilton Gonçalves Nascimento.

Fundado em 2011, o Presépio Natural Mãos de Deus, foi idealizado pelo empresário Lúcio Marcos Bemquerer. Com quinze personagens esculpidos em pedra sabão e outros moldados em cimento, ocupa quase 4 mil metros quadrados em paredões de pedra.

Desde julho do ano passado, o Presépio passou a ser administrado pela Arquidiocese de Montes Claros.

Idealizada pela Banda de Música da 11ª RPM, a Cantata de Natal teve o apoio da Secretaria de Cultura de Grão Mogol e da Arquidiocese Metropolitana de Montes Claros.