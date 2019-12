Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de dezembro de 2019.

Saiba quais são os maiores salários da história da MLB

Lista revela que jogadores do passado já ganhavam muito mais que nomes fortes da atualidade

Principal competição de baseball dos Estados Unidos, a MLB (Major League Baseball) integra o hall de competições mais admiradas pela organização e os altos investimentos na montagem de super times atrai curiosidades dos amantes do esporte sobre quais são os gastos com as grandes estrelas ao longo da história quase centenária do torneio. Será que há salários astronômicos como em outras modalidades?

A resposta é sim. Um levantamento feito pela própria MLB (Major League Baseball), recentemente, apontou que o jogador Mike Trout é o maior salário do Los Angeles Angels e de toda a história da competição de baseball americano. Seu talento acima da média fez ele receber 360 milhões de dólares (cerca de R$ 1,3 bilhão) para assinar vínculo de 10 temporadas (2021-2030).

Já neste ano, o Philadelphia Phillies conseguiu contratar o rightfielder Brucy Harper por um astronômico acordo de 330 milhões de dólares (aproximadamente R$ 1,3 bilhão) por 13 anos (2019-31), incluindo uma cláusula de não-troca e sem rescisão, e o colocou no posto de segundo atleta mais valioso.

A terceira posição pertence a Giancarlo Staton. O leftfielder assinou um vínculo de 325 milhões de dólares (R$ 1,2 bilhão) por 13 anos com o Miami Marlins para jogar entre temporadas 2015 e 2027. Porém, em 2017, ele foi envolvido numa troca de jogadores e o New York Yankees é quem banca, atualmente, está bolada.

Manny Machado é o quarto maior salário da MLB pelo acordo de de 300 milhões de dólares (R$ 1,1 bilhão) para jogar de 2019 a 2028 no San Diego Padres. Fechando o top-5, o ex-jogador Alex Rodriguez ainda é o quinto atleta mais valorizado da história por ter assinado contrato de 275 milhões de dólares (R$ 1 bilhão) para jogar no New York Yankees entre os anos 2008 e 2017.

Fonte: Betsul