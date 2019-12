* Por: Jornal Montes Claros - 19 de dezembro de 2019.

Garotinha de 7 anos pede ao Papai Noel produtos de higiene para mulheres de rua

Uma garotinha comoveu muita gente na cidade de Lowa, nos Estados Unidos, ao escrever uma cartinha para o Papai Noel. A ideia da pequena Brenlyn é transformar o fim de muitas mulheres diferente. A menina de apenas 7 anos deixou de lado os brinquedos e pediu algo inusitado para crianças.

Na cartinha escrita para o bom velhinho, ela disse que gostaria de ganhar absorventes e absorventes internos! A situação chamou a atenção da mãe. E a garotinha explicou: o presente seria entregue a mulheres que moram nas ruas.

A mãe da garota disse que trabalha em uma ONG que ajuda pessoas em situações de pobreza. Algumas semanas antes, ela levou as filhas a um dos abrigos em que atua. Dentre as muitas caixas de doações para pessoas sem teto, se destacava a de higiene pessoal, com itens de cuidados pessoais para mulheres. O fato comoveu a filha que resolveu usar o pedido para um presente mais nobre.