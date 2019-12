Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de dezembro de 2019.

Gastronomia – Receita de Bolo de ameixa

Você vai precisar de:

Para o bolo:

4 xc. de farinha de biscoito maisena

1 xc. de leite

4 ovos

4 cl. sopa de manteiga

1 xc. de açúcar

1 cl. sopa de fermento

Para o recheio:

700ml de leite

4 cl. sopa de amido de milho

1 cl. sopa de manteiga

Para o doce de ameixa:

500g de ameixas sem caroços picadas

3 xc. de açúcar

1 xc. de água

500ml de creme vegetal para chantilly

MODO DE PREPARO

– Bata os ovos com a manteiga e o açúcar até ficar uma mistura esbranquiçada. Acrescente a farinha de biscoito e o fermento, misture tudo muito bem. Separe a massa do bolo em 3 formas iguais de fundos removíveis de 25cm de diâmetro, untadas e polvilhadas e leve ao forno pré aquecido 180º C por 20 minutos cada. Deixe esfriar, desenforme e reserve.

– Misture os ingredientes do doce de ameixa numa panela e leve ao fogo alto para apurar e formar um doce. Tempo suficiente de transformar o açúcar em mel e o doce ficar cremoso. Reserve.

– Misture o leite com o amido, acrescente a manteiga e leve ao fogo mexendo para ficar cremoso. Quando estiver bem cremoso, acrescente parte do doce de ameixas, reservando apenas 1 xícara do doce para decorar o bolo no final. Misture bem.

– Monte a torta intercalando os bolos com o creme de ameixas.

– Bata o creme de chantilly coloque num saco de confeiteiro com bico pitanga e decore como achar melhor. Depois espalhe com uma colher pequenas porções do doce de ameixa sobre o chantilly.

– Sirva o bolo bem gelado.

* Tempo total de preparo: 45 minutos de preparo + 45 minutos no forno