* Por: Jornal Montes Claros - 20 de dezembro de 2019.

Montes Claros – Corpo de Bombeiros Militar atende ocorrência de incêndio em tapeçaria em Montes Claros

Montes Claros – Na madrugada desta sexta-feira, 20/12/2019, por volta das 03h30min, duas guarnições de combate a incêndio do Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar em Montes Claros, deslocaram até a Av. Independência, n° 5274 , bairro Independência no anel rodoviário em Montes Claros no Norte de Minas, para atender uma ocorrência de incêndio em estabelecimento comercial sem vítimas.

No local tratava-se de um incêndio em um pequeno galpão denominado Tapeçaria Sergipe onde as chamas já se encontravam em altas proporções consumindo grande quantidade de matéria prima de estofados (espuma, tecido, madeira, pelúcia, maquinário, entre outros) localizadas em seu interior ameaçando se propagar para a edificação vizinha.

Diante da situação, com a utilização de equipamentos adequados foi montado um estabelecimento com três linhas de ataque e devido as características do incêndio os militares efetuaram um ataque envolvente debelando as chamas em aproximadamente quarenta minutos de combate utilizando 10.000 litros d’água. Na sequência foram realizados os trabalhos de rescaldo e isolamento do local deixando o mesmo aos cuidados do proprietário que encontrava-se presente.