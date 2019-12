* Por: Jornal Montes Claros - 27 de dezembro de 2019.

Idoso rouba banco e distribui dinheiro desejando “feliz Natal”

EUA – Um idoso de 65 anos, com a barba branca roubou um banco na véspera do Natal, e posteriormente jogou o dinheiro para as pessoas desejando um Feliz Natal. O caso ocorreu em Colorado Springs, informou a imprensa americana.

A polícia confirmou em um comunicado que um “homem branco idoso” roubou o Academy Bank em Colorado Springs, depois de ameaçar os funcionários com arma e sair com o dinheiro (valor ainda não divulgado) dentro de uma sacola.

O idoso foi preso em um Starbucks próximo do banco. Após saberem do fato, as pessoas tentam devolver parte do dinheiro roubado ao banco. No entanto, milhares de dólares ainda estão desaparecidos, disse um policial ao Denver Post.