* Por: Jornal Montes Claros - 27 de dezembro de 2019.

Norte de Minas – Homem incendeia casa de manhã e tenta matar namorada com golpes de machado à noite

Norte de Minas – Um homem de 47 anos foi preso após golpear a namorada com um machado. Antes, ele já havia ateado fogo na casa onde ela mora em Joaquim Felício, no Norte de Minas. O crime aconteceu nessa quarta-feira (25), Natal.

Segundo o boletim de ocorrência, o incêndio foi provocado durante a manhã. No momento em que colocava fogo na casa, o suspeito aproveitou para ameaçar a mulher, de 38 anos.

Já à noite, no mesmo dia, a vítima estava na casa da mãe com dois irmãos quando o homem invadiu o imóvel e começou a agredir a mulher com o machado. Foram dois golpes, um no ombro e outro na cabeça. Os irmãos tentaram defender a vítima, mas não conseguiram.

A mulher foi resgatada e encaminhada para atendimento médico na Unidade de Pronto-atendimento da cidade, mas, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para um hospital em Bocaiúva, município vizinho a Joaquim Felício.

Após a tentativa de homicídio, o suspeito fugiu pelos fundos da casa, que dá acesso a uma grota. A Polícia Militar encontrou o homem escondido em cima de uma árvore. O suspeito foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Curvelo e, conforme os militares, já tem na ficha criminal passagens por ameaça, lesão corporal, desacato e agressão.