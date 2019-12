Ida e volta para 9 destinos com praia a partir de R$ 657 nos voos de Montes Claros

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: da redação - 28 de dezembro de 2019.

Ida e volta para 9 destinos com praia a partir de R$ 657 nos voos de Montes Claros

Todas as passagens da lista abaixo estão com as taxas incluídas os os valores podem ser parcelados em 12 vezes.

O verão já chegou e não há nada melhor que viajar para um destino que tenha uma praia. Pensando nisso, a nossa equipe selecionou passagens aéreas promocionais para 9 destinos localizados no litoral brasileiro. Os destaques são os bilhetes de ida e volta de Montes Claros para Vitória (ES) disponíveis nesta promoção por apenas R$ 657,67, valor com as taxas incluídas. (Veja detalhes na imagem abaixo).

Os outros destaques são as passagens de ida e volta de Montes Claros para Maceió por R$ 723,84 e para o Rio de Janeiro a ida e a volta custam R$ 749,76. Prefere as praias de Santa Catarina? Não se preocupe que também promoção! De Montes Claros para Florianópolis a ida e a volta custam R$ 882,52. Mas não é só isso! Do Norte de Minas para Ilhéus a ida e a volta custam R$ 819,38.

Nesta promoção é possível viajar em voo direto da Azul de Montes Claros para Porto Seguro pagando R$ 958,58. A ida e a volta para Salvador custam R$ 935,80. Todas as passagens da lista abaixo estão com as taxas incluídas os os valores podem ser parcelados em 12 vezes.

Hospedagem com desconto

Os meses disponíveis para viagens são janeiro, fevereiro e março de 2020, exceto nos feriados deste período. No link que se encontra abaixo é possível reservar o hotel com descontos que podem chegar a 40%. Mas atenção! Seja rápido. São poucos assentos promocionais e quartos hotéis disponíveis.

Passagens de ida e volta com taxas incluídas para embarque em Montes Claros