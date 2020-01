Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de janeiro de 2020.

Celulares contribuem para queda de atividade física entre crianças, aponta pesquisa

Pesquisadores da Agência de Esportes do Japão constaram que os smartphones são os vilões responsáveis pela queda significante da força física e a capacidade atlética das crianças, no país.

O estudo acompanhou mais de 2 milhões de estudantes do quinto ano primário e do segundo ano, do ensino médio japonês.

Os resultados revelam que, em média, o tempo dedicado as atividades físicas caíram entre as crianças em mais de 90 minutos por semana, nos últimos 10 anos.

Os meninos são os mais prejudicados porque eles trocaram o tempo dedicado para as atividades físicas pelos telefones celulares, televisores e computadores.

A prática esportiva também caiu entre as meninas pelos mesmos motivos, ou seja, por causa dos aparelhos eletrônicos.

Repórter Cristiano Carlos