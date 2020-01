Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de janeiro de 2020.

Gastronomia – Receita Pé de Moleque gourmet

Você vai precisar de:

5 xc. de massa de mandioca lavada

3 xc. de açúcar mascavo

100g de manteiga

6 ovos

2 xc. de leite de coco

1 xc. de leite

1 cl. café de cravo da índia pisado

1 cl. café de erva doce pisada

1 cl. café de canela em pó

Pitada de sal

1 xc. de castanhas picadas

500 ml de creme vegetal para chantilly

15 ml de cachaça

1 xc. de açúcar de confeiteiro

1 xc. de melaço de cana de açúcar

MODO DE PREPARO

– Bata o açúcar com a manteiga e os ovos. Separadamente misture a massa de mandioca com o leite de coco e o leite de gado,

– Agora junte as duas mistura e coloque os temperos secos inclusive a pitada de sal. Misture bem todos os ingredientes e leve ao forno médio parar assar em forminhas de mine tortas untada e polvilhada, por 45 min. Retire deixe amornar e desenforme. Reserve.

– Bata o creme para chantilly junto com a manteiga, a cachaça e o açúcar. Bata bem até formar o ponto de picos. Coloque num saco de confeiteiro e faça a decoração dos bolos pé de moleque.

– Sobre o chantilly polvilhe as castanhas picadas e depois decore fazendo arabescos de melaço.

* Tempo total de preparo: 25 minutos de preparo + 40 minutos de forno