* Por: Jornal Montes Claros - 3 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Ônibus desce rua desgovernado e atinge muro de lote em Montes Claros

Montes Claros – Um ônibus derrubou um muro de um lote vago no bairro São Judas, em Montes Claros, na madrugada desta sexta-feira (3). Segundo os bombeiros, o veículo estava estacionado em uma rua íngreme, desceu desgovernado e atingiu o muro. As causas do incidente ainda não foram identificadas.

O local fica nas proximidades de um condomínio e uma família foi retirada do apartamento até a chegada do guincho. Ninguém ficou ferido.