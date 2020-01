Norte de Minas – Carro invade a contramão e bate em carro da Prefeitura de Ibiaí

O motorista de 26 anos ficou preso às ferragens e foi retirado pelos bombeiros. “O painel do veículo prendeu a perna dele e usamos uma ferramenta de corte. A vítima estava com suspeita de fratura no fêmur e várias escoriações”, disse o sargento Josilã Pereira da Silva. Quatro pessoas estavam no carro e não sofreram ferimentos.

Segundo o sargento, o motorista que provocou o acidente sofreu escoriações e estava com suspeita de fratura no nariz. Cinco pessoas viajavam no outro veículo e não ficaram feridas.

Os dois condutores foram encaminhados para um hospital de Pirapora por uma equipe do Samu. A rodovia ficou interditada por cerca de 1h e chovia no momento do acidente.