Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de janeiro de 2020.

Coluna do Pe. Ezequiel Dal Pozzo – Abençoe seu dia e seu novo ano…

O ritual de bênção para iniciar o dia tem muito significado e importância. Pequenos rituais nos ajudam e sempre falo sobre isso. As horas da manhã, com seu frescor, respiram algo da novidade divina. Se nós, de manhã cedo, fizéssemos o seguinte ritual: abre as janelas e desfrute o frescor do novo dia. Agradeça a Deus pela noite passada, pelos seus sonhos, pelo descanso e peça que Ele o renove em seu Espírito Santo e seu Divino amor. Pense no que o dia de hoje irá lhe trazer, quais compromissos você tem? Peça a Deus a sua bênção para que tudo que você pretende e o que tomar a mão, seja abençoado. Um gesto bonito que saúda o dia é uma posição orante, por exemplo: se você ficar de pé e estender os braços em forma de uma grande taça. Para mim, esta é uma imagem de que eu hoje quero abrir o céu sobre as pessoas, independente do que eu estiver fazendo no trabalho, na oração ou naquilo que falo nas minhas tarefas. Eu quero abrir o céu sobre aqueles os quais hoje o céu pesado por falta de esperança, por medo, por depressão. Eu abro o céu sobre os que sentem o céu fechado, porque estão em dúvida, porque não conseguem confiar ou crer. Neste gesto sinto-me ligado com todas as pessoas, pois é o mesmo céu que se estende sobre nós.

Por este gesto, o dia recebe uma outra qualidade. Ele não aparece diante de mim com seus compromissos agendados, mas com a imagem de que eu, em tudo que vou fazer, em todos os encontros, em todas as conversas, em todo o meu ser, abro o céu sobre mim e sobre quem precisa. Que o sabor do céu perpassa tudo o que eu disser ou irradiar. Este gesto me dá o sentimento de que eu deixo cravado neste mundo a minha marca. Minha marca é importante se por meio da minha ação e minha fala o mundo for um pouco mais humano, mais lúcido e mais sereno.

Minha marca de vida consiste em abrir o céu sobre as pessoas, em trazer o céu à terra, em fazer com que a marca de Deus seja visível nesta terra. Este ritual de manhã, mostra-me assim que vale a pena, sim, abrir o céu sobre as pessoas, hoje. Com isso, eu entro no dia com mais claridade, eu tenho mais confiança de que este dia será também uma bênção sobre os outros, de que o céu irá se abrir sobre a ação deles e eles poderão vislumbrar a realidade divina, que do alto desce em seu mundo. Por isso, caro leito, faça esse ritual, abra suas mãos em forma de bênção de manhã cedo e abençoe sua realidade, seu dia, as pessoas que você encontrar, sua família e o novo ano que está chegando. Isso vai fazer com que você seja uma pessoa de bênção também para os outros. Deus abençoe sua casa, sua vida e que seja abençoado o seu ANO NOVO.

Padre Ezequiel Dal Pozzo é sacerdote da Diocese de Caxias do Sul (RS). Cantor e compositor, lidera o Projeto Despertai para o Amor, de evangelização através da música e dos meios de comunicação. Já lançou 5 CDS e 1 DVD e roda o Brasil com shows musicais, palestras, missas e pregações. Apresenta diariamente a reflexão Despertai para o Amor em mais de 140 rádios de 19 Estados do Brasil e o programa semanal Despertai para o Amor na TV Evangelizar e na TV Nazaré. É editor da Revista Despertai para o amor de circulação trimestral e autor do livro“Beber na fonte do amor: como a misericórdia humaniza e traz verdadeira alegria”(Edições Loyola).