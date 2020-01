Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de janeiro de 2020.

Norte de Minas – Capital Inicial e Skank farão shows no festival de outono de Porteirinha 2020

Norte de Minas – Estão abertas as inscrições para os Concursos de Música e Sabores de Boteco, competições que fazem parte da programação do Festival de Outono de Porteirinha, no Norte de Minas.

O encerramento do evento contará com duas atrações nacionais: no dia 17 de abril quem se apresenta é a Banda Capital Inicial. Já no dia 18, será a vez do Skank com a turnê de despedida da banda. As atrações são gratuitas na Praça Odilon Coelho.

As inscrições dos Concursos são gratuitas e podem ser feitas até o dia 23 de janeiro. Ao todo, 16 candidatos serão selecionados para participarem da fase classificatória do Concurso de Música. No Sabores de Boteco, oito bares vão participar das etapas. Os Concursos acontecem paralelamente. Para se inscrever para o Concurso de Música, os candidatos devem acessar o site oficial da Prefeitura de Porteirinha. Já as inscrições para o Sabores de Boteco devem ser feitas na sede da Prefeitura, na sala da Assessoria de Comunicação, até às 16h do dia 23 de janeiro.

Os concursos acontecerão de forma itinerante no período de 13 de março a 04 de abril, percorrendo os bares participantes. A premiação total é de R$ 16 mil, sendo que o primeiro lugar leva R$ 5 mil, o segundo R$ 2 mil e o terceiro R$ 1 mil em ambas as competições. Para a escolha, são considerados votos de jurados técnicos e populares e também a votação do público. Para mais informações e conhecimento dos Regulamentos, basta acessar o site www.porteirinha.mg.gov.br ou entrar em contato pelo telefone (38) 3831-1297.

O Festival de Outono de Porteirinha chega ao quarto ano e, desde 2017, reúne o melhor da gastronomia local, grandes talentos regionais da música e promove cultura e entretenimento para a população. Para a organização, a expectativa é que a cidade receba mais de 20 mil pessoas ao longo dos meses de realização do evento.

De acordo com a Prefeitura de Porteirinha, o Festival de Outono em 2020 será o melhor de todos os tempos, já que reunirá os maiores nomes do rock nacional, além de atrair milhares de turistas que promoverão o aquecimento da economia do município. “O Festival deste ano vai oficializar o grande sucesso do evento em Porteirinha ao longo desses últimos anos. Sem dúvidas, já é um dos maiores da região e com grande aceitação do público da nossa cidade e de outras partes do país, mas nossa expectativa para esta edição é grande com os shows de Capital Inicial e Skank. Isso significa um forte aquecimento na economia local”, destaca Fernando Aguiar, secretário municipal de Administração e Planejamento. O evento é uma realização da Prefeitura de Porteirinha, através das Secretarias Municipais de Administração, Fazenda e Turismo.

SERVIÇO: Realização do Festival de Outono de Porteirinha 2020

DATA: 13/03/2020 a 18/04/2020

LOCAL: Porteirinha/MG