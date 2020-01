Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de janeiro de 2020.

Norte de Minas – 11ª RPM inaugura novas instalações de pelotão em São João do Paraíso

Norte de Minas – A Décima Primeira Região da Polícia Militar (11ª RPM) inaugurou nessa terça-feira (14), em São João do Paraíso, as novas instalações do 4º Pelotão PM da Segunda Companhia de Polícia Militar Independente (2ª Cia PM Ind), sediada em Taiobeiras.

As obras foram realizadas com recursos próprios da Prefeitura de São João do Paraíso. A nova estrutura proporcionará maior conforto, melhoria das condições de trabalho dos policiais militares, o que resultará em melhor prestação de serviços à população.

A solenidade contou com a presença do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, General Mário Lúcio Alves de Araújo; do Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Coronel Marcelo Fernandes; do Comandante da 11ª RPM, Coronel Wanderlúcio Ferraz dos Santos; do Chefe do Estado-Maior da 11ª RPM, Tenente Coronel Cel Adriano Ribeiro de Freitas, do Comandante da 2ª Cia PM Ind, Tenente Coronel Carlos de Freitas Francisco; do Deputado Estadual Carlos Pimenta; da Prefeita de São João do Paraíso, Mônica Cristine Mendes de Souza; de Vereadores do município; demais autoridades militares, civis e a sociedade paraisense.

Como forma de agradecimento, a prefeita Mônica Cristine e o 2º Tenente Veterano Roberto Ferreira Lima foram homenageados durante a cerimônia. O 2º Ten Veterano foi Comandante da primeira Fração da PMMG em São João do Paraíso em 1994, permanecendo por 15 anos. Ambos receberam certificados.

Para abrilhantar ainda mais a solenidade, integrantes da Guarda Mirim do município, treinados pelos coordenadores Sargento Maia e Sargento Wesley Lima, sob o comando do Subinspetor e também guarda-mirim Thiago, fizeram uma apresentação de movimentos marciais de ordem unida.