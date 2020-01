Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Em falta desde agosto, vacina pentavalente está de volta à Rede Municipal de Saúde de Montes Claros

Montes Claros – O Ministério da Saúde repassou para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Montes Claros um lote de 1.800 doses da vacina pentavalente, em falta desde agosto, para abastecer as 19 salas de vacina do município. A previsão é que até na próxima quinta-feira, 23, todas as salas de vacina do município estejam abastecidas, mesmo que com menos doses. Ainda na primeira quinzena do mês de fevereiro deste ano toda a demanda reprimida da vacina estará resolvida. Os postos serão abastecidos também com um lote de vacina DTP.

As 1.800 doses recebidas pela SMS no início desta semana representam aproximadamente 30% da demanda, já que o município possui aproximadamente seis mil crianças com idade inferior a um ano. Contudo, nem todas precisam da imunização. A distribuição começou a ser feita nessa segunda-feira, 20.

A vacina pentavalente tem como público-alvo os bebês, que devem receber três doses, aos 2, aos 4 e aos 6 meses de vida. O medicamento protege as crianças contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite.

Distribuição em Minas – A SES-MG confirmou que recebeu 43 mil doses da vacina para serem distribuídas em todo o Estado e que o medicamento já está nas Unidades Regionais de Saúde. As regionais são responsáveis por fazer a distribuição para os municípios e o tempo desse trabalho depende da logística de entrega de cada uma. A Secretaria ainda informou que todos os municípios receberão doses e que a quantidade será determinada pela cota de rotina, consideradas as quantidades reduzidas.

CONFIRA AQUI A LISTA DAS SALAS ONDE SÃO APLICADAS AS VACINAS