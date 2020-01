Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Câmara Municipal de Montes Claros discute fechamento da FEMC

Montes Claros – Os vereadores, preocupados com o anúncio extraoficial do encerramento das atividades da Fundação Educacional Montes Claros, após 43 anos de funcionamento, mobilizaram uma reunião para discutir a situação e tentar evitar o fechamento da instituição educacional.

De acordo com o presidente da Casa, vereador Marcos Nem (PSD), um encontro com representantes da fundação, vereadores e prefeitura já foi agendada. Marcos Nem lamentou a situação e destacou a importância do educandário para Montes Claros e região.

A Fundação engloba o Colégio Delta (antiga Escola Técnica), o Set Colégio e a FACIT – Faculdade de Ciência e Tecnologia

Relembre o caso

Informações extra oficiais dão conta de que a FEMC – Fundação Educacional Montes Claros está encerrando suas atividades. A direção do educandário se reuniu na tarde desta sexta feira, 24, para decidir o futuro da instituição que fecha as portas após 43 anos de funcionamento.

A instituição engloba o Colégio Delta (antiga Escola Técnica), o Set Colégio e a FACIT – Faculdade de Ciência e Tecnologia, sendo que esta vai transferir alguns de seus cursos para outra faculdade de Montes Claros.

Os alunos foram comunicados já na tarde desta sexta feira, 24, sobre o encerramento das atividades da Fundação.

Alguns pais estiveram na portaria dos núcleos da instituição, mas foram avisados pelos funcionários que outras informações só serão repassadas na próxima segunda feira, 27.

Histórico:

Criada em 1976, pela Associação Comercial e Industrial de Montes Claros, com a finalidade de qualificar recursos humanos, operacionais e técnicos, necessários à implantação do Parque Industrial Norte Mineiro, a Fundação Educacional Montes Claros – FEMC – , entidade de direito privado, sem fins lucrativos, instalou naquele ano a Escola Técnica, com os cursos de Comercialização e Mercadologia, Eletrônica, Eletrotécnica e Mecânica. Posteriormente, foram implantados os cursos técnicos de Topografia, Eletromecânica, Edificações e Segurança do Trabalho.