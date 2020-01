Montes Claros – Cursos profissionalizantes no CAIC do Renascença

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de janeiro de 2020.

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros, através da Secretaria Municipal de Educação, está oferecendo para a população diversos cursos profissionalizantes, em várias modalidades, no CAIC Américo Souto (região do Grande Renascença). Os cursos oferecidos são gratuitos, mas o aluno precisa arcar com uma pequena contribuição para custeio do material.

Os cursos oferecidos são: “cabeleireiro básico”, “manicure”, “design de sobrancelhas”, “estética facial” (limpeza de pele), “ballet” (4 a 13 anos) e “violão” (juvenil e adulto). Também existem vagas disponíveis para a qualificação de cabeleireiros em “cabeleireiro (corte masculino)” e “aperfeiçoamento de colorimetria, mechas e corte”, porém o aluno precisa ter o curso básico de cabeleireiro.

Segundo Vera Lúcia Barbosa, diretora do CAIC, “o objetivo é oferecer treinamentos e qualificações para que a população esteja preparada para enfrentar o mercado de trabalho e agregar mais renda, além de formar e preparar cidadãos para novas oportunidades”.

CURSOS

Aperfeiçoamento de colorimetria, mechas e corte (precisa ter o curso básico de cabeleireiro) – segunda-feira, das 13:30 às 17:30. Terça-feira, das 07:30 às 11:30 – três meses de duração – início em fevereiro.

Estética facial (limpeza de pele) – Todo o material é fornecido pelo curso – Terça-feira, das 13:30 às 17:30 – três meses de duração – início em fevereiro.

Manicure – Quinta e sexta-feira – Das 13:30 às 17:00 – Material de uso pessoal o aluno precisa levar – três meses de duração – início em fevereiro.

Design sobrancelhas – Quarta e sexta-feira, das 13:30 às 17:00 – Material de uso pessoal o aluno precisa levar – três meses de duração – início em fevereiro.

Cabeleireiro básico – Quarta, quinta e sexta-feira, das 13:30 às 17:00 – Material de uso pessoal o aluno precisa levar – três meses de duração – início em fevereiro.

Cabeleireiro (corte masculino) – Segunda-feira, das 07:30 às 11:00 – Material de uso pessoal o aluno precisa levar – três meses de duração – início em fevereiro (precisa ter o curso básico de cabeleireiro).

Ballet – Idade: 4 a 13 anos – Duração: ano letivo – duas vezes por semana – Horário por faixa etária

Aula violão (juvenil e adulto) – Duração: ano letivo – duas vezes por semana – Toda terça e quarta- feira – manhã e tarde.

Mais informações pelo telefone (38) 2211-8416 ou no CAIC do Renascença, localizado à avenida Peniel, 314 – Vila exposição.