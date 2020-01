Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Prefeitura de Montes Claros contrata empresa para fazer coleta de pneus

Montes Claros – Os pneus de borracha são classificado pelo Ministério da Saúde como potenciais criadouros para o Aedes aegypti, que é o mosquito responsável pela transmissão da dengue, zica e chicungunya. Assim, a Prefeitura de Montes Claros está contratando uma empresa para realizar a coleta de pneus inservíveis e atender ações de intensificação do controle da dengue.

Estima-se que o volume de pneus recolhidos no município chegue a 3.600 unidades ao mês. A empresa vencedora da licitação deverá utilizar um caminhão toco com carroceria, por 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, passando por borracharias, postos de combustíveis, empresas de alinhamento e outros pontos localizados na área urbana (e eventualmente na zona rural), recolhendo os pneus e levando-os a local que ainda será definido pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Segundo o edital do processo de licitação, a empresa deverá prestar atendimento em ações de intensificação do controle da dengue, como o “Dia D”, e em mutirões de limpeza realizados esporadicamente aos sábados nos bairros. A contratação terá validade até 31 de dezembro de 2020 e o edital do processo está disponível para consulta em https://admin.montesclaros.mg. gov.br/upload/licitacoes/ files/licitacoes/2019/ PROCESSOS/P069119/ PregaoEletronico322.pdf.