* Por: Jornal Montes Claros - 31 de janeiro de 2020.

Norte de Minas – Carro capota e deixa casal e filha feridos no Norte de Minas

Norte de Minas – Um carro capotou e deixou três pessoas feridas nesta quinta-feira (30) na BR-135, entre os municípios de Bocaiuva e Engenheiro Navarro no Norte de Minas.

O veículo estava com quatro ocupantes. O Corpo de Bombeiros afirmou que as vítimas do acidente são um casal e dois filhos, eles retornavam de uma viagem de férias do interior da Bahia para São Paulo. As causas do acidente são desconhecidas.

Segundo informações do Samu, o motorista de 45 anos teve traumatismo cranioencefálico grave e foi transportado pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Montes Claros.