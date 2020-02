Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Servidores da educação adventista participam de capacitação pedagógica

Montes Claros – Professores da Escola Adventista de Montes Claros participaram neste domingo, 02, e segunda-feira, 03, de capacitação, iniciando assim o ano de trabalho nesta instituição. Orientações pedagógicas, informações relativas ao calendário escolar foram alguns dos temas abordados.

Cristina Neia, diretora da instituição, explica que outras questões também foram tratadas no treinamento, como por exemplo, a questão da afetividade professor/ aluno, e projetos sociais que o referido educandário estará realizando em 2020. Ela destaca o planejamento para a realização /de uma feira de ciências que tem como objetivo trabalhar diferentes ações dentro de um tema de relevância na atualidade.

“A capacitação promovida pela educação adventista é importante para que os professores se atualizem sobre diversos temas dentre eles métodos de alfabetização, dificuldades de aprendizagem X transtornos de aprendizagem, planejamento e conteúdos significativos. A expectativa para este ano é trabalhar de forma cada vez mais unida com a equipe escolar e assim proporcionar o desenvolvimento e aprendizagem, fazendo valer o nosso slogan: educação muito além do ensino”, pontua Cristina.

Para Eliel Nunes, professor de português, a capacitação não só ensina muito do que o professor tem de aprender, mas motiva a ensinar e desenvolver o trabalho de maneira competente e proativa.

“É a primeira capacitação de início de ano letivo que participo, e de alta relevância para nossa docência. Penso que as expectativas são as melhores possíveis. Acredito que teremos mais liberdade para inserir os alunos/escola na sociedade de Montes Claros. Como professor, quero aprofundar o contato dos estudantes à compreensão textual real. Leituras e produções de textos que façam parte do dia a dia, do ambiente de cada um”, observa Eliel.

Na concepção de Leila Cristina Pereira dos Santos, professora de artes/música, a capacitação é importante, pois é a oportunidade de aprimorar o conhecimento, e também para expandir o olhar quanto as situações vividas dentro do ambiente escolar. Para ela “um professor nunca deixa de ser aluno e deve estar sempre disposto a evoluir”.

Professor Luis Carlos Ribeiro, administrador financeiro do sistema de educação adventista para a região, destacou a importância deste tipo de encontro. Explica que o objetivo é também unificar e mostrar para o grupo a visão da educação adventista. Na sua concepção é primordial a busca por atualização e qualificação.

Palestrantes

Dois palestrantes foram convidados e ministraram temas alusivos ao âmbito escolar. A pedagoga e mestre em Educação, Priscila Sibim de Oliveira Ribeiro trabalhou os fundamentos da Pedagogia Adventista e como elaborar um planejamento criativo.

O advogado Dr. Arnon Arruda, especialista em processo civil, trabalhou com os docentes, gestores e diretores do Colégio Adventista de Montes Claros a temáticas das precauções que uma escola confessional deve adotar para evitar problemas jurídicos e/ou judiciais.

“Capacitar os colaboradores do colégio para prevenir litígios e aprimorar a experiência no trato com os acadêmicos mostra-se de grande relevância, sobretudo no período de início do ano letivo”, relata Dr. Arnon.