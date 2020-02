* Por: Jornal Montes Claros - 6 de fevereiro de 2020.

Garoto de 9 anos salva o primo de apenas 3 que estava engasgado com uma bala

EUA – Com apenas 9 anos o americano Timothy Prater já pode ser considerado um herói. O menino não hesitou ao ver seu primo batendo os pés e levando as mãos à garganta: Timothy correu para salvar Connor, de 3 anos, aplicando a chamada manobra Heimlich, que ele assistia em vídeos do YouTube.

Basicamente, a técnica consiste em abraçar a pessoa engasgada por trás e pressionar seu estômago, forçando o objeto estranho para fora. Pouco depois de fazer isso, Connor cuspiu uma bala que estava entalada em sua garganta. O caso aconteceu no estado do Tennessee. O garoto de 9 anos ganhou fama de herói nas redes sociais.