* Por: Jornal Montes Claros - 6 de fevereiro de 2020.

MG – Presidente de clube amador de Varginha afirma ter assinado contrato com goleiro Bruno

MG – Sem clube desde seu desligamento junto ao Poços de Caldas, do Sul de Minas, o goleiro Bruno defenderá um clube amador na cidade de Varginha, na mesma região, neste ano. Bruno deve defender as cores da Associação Registanea Esporte Clube, e vai disputar torneios amadores na cidade e região.

As informações foram confirmadas pelo próprio presidente do clube, Rafael Lecca, em entrevista ao Globo Esporte. “Realmente ele já assinou e vai disputar o Amador com a gente. Fomos atrás dele e conversamos para ver se era cabível a ele, e chegamos a um acordo. Ele não vai precisar pedir autorização à Justiça, pois ele está em liberdade pra ficar em Varginha, explicou o dirigente.

O presidente optou por não comentar a respeito do acerto de questões financeiras sobre o contrato com o atleta. O Registanea se prepara para a disputa do Campeonato Amador de Varginha, que se inicia no dia 3 de março.

Clubes profissionais

O goleiro chegou a ter negociações avançadas com duas equipes profissionais do futebol brasileiro, o Operário, do Mato Grosso e o Fluminense, de Feira de Santana, da Bahia. Com o clube mato-grossense, Bruno chegou a conseguir na Justiça uma autorização para se mudar, porém uma forte repercussão negativa por parte de torcedores e patrocinadores fez com que as duas equipes desistissem de seguir a diante com as negociações.