Montes Claros – Folia de Carnaval no Montes Claros Shopping com Bailinho Pet e Bailinho Kids

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Atrações não vão faltar no Carnaval do Montes Claros Shopping e as crianças e os pets não podem ficar de fora dessa festa.

A programação começa “animal”, com o BAILINHO PET, que promete repetir o sucesso da primeira edição, em 2019. A incrível festa de Carnaval exclusiva para os animais de estimação e para quem ama se divertir com seu pet será no dia 9 de fevereiro das 16 às 19 horas, em frente à Roka. Desde 2018, o shopping é “pet friendly”, o que significa que é liberada a presença dos pets no centro de compras.

O evento é gratuito e na entrada será arrecadado um quilo de ração por família. As doações serão repassadas para a ONG Eu Salvo.

O BAILINHO PET terá concurso de melhor fantasia; orientações veterinárias com a equipe da AgroAves, parceira do evento; distribuição de brindes; circuito Agility e distribuição gratuita de pipoca pet.

Para deixar tudo limpinho e confortável para os pets, será disponibilizado para os donos dos cães e gatos embalagens Cata-Caca, apropriadas para recolher adequadamente o cocô dos animais.

Vasilhames com água fresca também estarão disponíveis.

Ainda no clima da folia de Momo, o centro de compras e convivência realiza no dia 15 de fevereiro o BAILINHO KIDS, uma super festa de carnaval com muita música, batuque, brincadeiras, gincanas e diversão para as crianças e famílias. Será das 15 às 18 horas, em frente à loja Roka.

O evento será totalmente gratuito, com banda de carnaval, brincadeiras, dança, confete e serpentina!

A Escola Next Idiomas, parceira do evento, promoverá dinâmicas interativas e educativa em diferentes idiomas, além da realização de pinturinha facial e distribuição de pipoca!

Quem puder contribuir com a campanha do Rotary na Ação Solidária Volta as Aulas, vale levar 1 item de material escolar que será arrecadado no evento.

Confira o horário de funcionamento do Montes Claros Shopping no Carnaval

Para os clientes que vão fazer compras ou passear no Montes Claros Shopping no feriado de carnaval, o shopping funcionará em horário diferenciado.

Confira:

22/02 (sábado):

10h às 22h

23/02 (domingo):

Lojas: 14h às 20h – abertura facultativa

Alimentação: 11h às 22h30 – abertura facultativa

24/02 (segunda):

Lojas fechadas / facultativa a abertura para operações de alimentação e lazer

25/02 (terça):

Lojas: 14h às 20h – abertura facultativa

Alimentação: 11h às 22h30 – abertura facultativa

26/03 (quarta) – Abertura às 12h