* Por: Jornal Montes Claros - 6 de fevereiro de 2020.

Norte de Minas – Porteirinha receberá prêmio “Cidades Inteligentes” pela realização do Festival de Outono

Norte de Minas – A cidade de Porteirinha volta a se destacar no estado de Minas Gerais. Às vésperas de sediar sua 4ª edição, o Festival de Outono será homenageado a nível estadual com o “Prêmio Cidades Inteligentes – Edição Especial 2020”. Entre mais de 100 municípios inscritos, Porteirinha está entre os 40 que serão contemplados com a honraria.

Na categoria “Inovação”, o município foi premiado pelo projeto do Festival, por se tratar de uma estratégia da Administração Municipal para aquecer e fortalecer a economia entre março e abril de cada ano, um período pouco propício para a geração de renda no município, ao mesmo tempo que tem o objetivo de valorizar a cultura, o turismo, os artistas locais e regionais, os bares e restaurantes da cidade, a gastronomia popular e promover entretenimento e lazer para a população da cidade e região.

Para o prefeito Silvanei Batista, o Festival de Outono é uma grande aposta desta gestão, já que só tem trazido resultados positivos para o município. “Após as festas de fim de ano e com os muitos compromissos financeiros do início de todos os anos, como materiais escolares, documentação de veículos, dentre outros, geralmente o comércio tende a dar uma enfraquecida. Foi aí que tivemos a ideia de criar o Festival de Outono, uma proposta ousada que movimenta a economia, gera empregos diretos e indiretos e, além disso, garante cultura e lazer para nosso povo e para os visitantes”, destaca.

O prefeito comemora que o Festival esteja rompendo as barreiras do Norte de Minas para ser reconhecido em todo o estado, tornando-se referência e inspiração para outras cidades. “Estamos muito felizes com este Prêmio, temos uma equipe muito comprometida e séria com as realizações, em especial neste projeto que é o Festival de Outono de Porteirinha”, enfatiza.

Segundo os organizadores, em todo o norte de Minas, apenas Porteirinha e Claro dos Poções estão entre os premiados neste ano de 2020 e, em toda a história do prêmio, a região só havia sido representada uma única vez em 2017, também com o município de Claro dos Poções. A premiação acontecerá durante a abertura do 3° Congresso Mineiro de Empreendedorismo, Sustentabilidade e Modernização das Cidades, que será realizado na capital mineira no dia 17 de março.

O evento é uma iniciativa da Brasil Master, em parceria com as Associações Microrregionais dos Municípios e Consórcios Públicos Intermunicipais do Estado, para valorização de projetos voltados à construção de cidades inteligentes e humanas, com trabalhos voltados para os desafios das conjunturas estadual, nacional e internacional. O troféu que será entregue aos vencedores representa a “Chama do Conhecimento”, uma alusão à evolução humana gerada pelo aprendizado, ou seja, o saber “queimando” a ignorância.

SOBRE O FESTIVAL: O Festival de Outono de Porteirinha é uma iniciativa da Prefeitura que acontece desde 2017. O evento reúne algumas das principais potencialidades do município: cultura, comida e música e é realizado a partir de duas competições: Concurso Sabores de Boteco e Concurso de Música, realizados em etapas. Em média, 1.000 pessoas participam em cada uma destas etapas. Já nas duas noites finais, em torno de 20.000 pessoas passam pela Praça Odilon Coelho. Grandes nomes já se apresentaram no evento: Banda Nenhum de Nós, Biquíni Cavadão, Nando Reis, Fernando e Sorocaba e 14 Bis. Em 2020, estão confirmadas outras duas grandes atrações nacionais: Capital Inicial e Skank. Todo o evento é aberto ao público, sem cobrança de ingressos.