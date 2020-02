Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Sebrae Delas retoma atividades em Montes Claros

Montes Claros – O Programa Sebrae Delas, desenvolvido em Montes Claros há quase um ano, está de volta às atividades. A iniciativa, que levou aprendizado, conhecimento, amizade e muita troca de experiência para 22 mulheres entre os meses de agosto e dezembro do ano passado, retoma as ações neste mês de fevereiro.

“ O objetivo do Sebrae Delas é aumentar a probabilidade de sucesso de ideias e negócios liderados por mulheres; valorizar suas competências, comportamentos e habilidades; além de difundir a cultura empreendedora”, reforça a assistente do Sebrae Minas, Samira Melo, que acompanha o desenvolvimento das ações no município.

Durante um encontro de alinhamento com colaboradores do Sebrae Minas, as empreendedoras participantes expuseram o aprendizado que conquistaram com o programa em 2019 e, em conjunto com a equipe do Sebrae, definiram ações que poderão contribuir para a continuidade e melhoria dos seus negócios em 2020.

A primeira atividade do programa em 2020 será na próxima segunda-feira (10), de 18h às 22h, com a realização do Workshop “Encantamento de Clientes”. No encontro serão abordadas técnicas e ações que contribuem para a criação de vínculos de fidelidade e lealdade entre clientes e empresas.

No dia 13 de fevereiro, no mesmo horário, será realizado outro workshop, “Transformando seguidores em clientes”. Desta vez a abordagem será sobre técnicas e utilização de aplicativos que podem converter seguidores das redes sociais em clientes.

Também está agendado para o dia 11 de março a oficina “Soft Skills”, que tem como objetivo trabalhar e desenvolver as habilidades interpessoais das participantes. Todas as atividades serão realizadas na agência do Sebrae Minas, que fica na Av Mestra Fininha, 1448 – Bairro Funcionários.

“ Estas são apenas as primeiras ações de várias que virão ao longo do ano. Podemos observar o crescimento, a evolução e a relação de ajuda mútua entre as participantes. Temos a convicção que as capacitações que serão aplicadas irão elevar ainda mais a vontade de crescer e gerar renda desse grupo de mulheres”, ressalta a analista do Sebrae Minas, Hebbe Mendes.