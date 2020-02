Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 8 de fevereiro de 2020.

É de avião! Passagem de Montes Claros para Porto Seguro por apenas R$ 151,37; veja outras ofertas

As passagens aéreas de ida e volta de Montes Claros para São Paulo (Guarulhos), em voo direto da Gol, estão disponíveis nesta promoção por apenas R$ 431.

Nossa equipe encontrou uma promoção surpreendente para você viajar para Porto Seguro, no Sul da Bahia. Trata-se de passagem aérea barata em voo direto. A Azul está vendendo passagem de Montes Claros para o destino localizado no Sul da Bahia por apenas R$ 151,37. valor com a taxa de embarque incluída. No Carnaval a Azul vai oferecer voo direto de Montes Claros para Porto Seguro. Uma das datas que é possível viajar do Norte de Minas para a cidade baiana é 1º de março. (Veja na imagem abaixo). As passagens aéreas de ida e volta de Montes Claros para São Paulo (Guarulhos), em voo direto da Gol, estão disponíveis nesta promoção por apenas R$ 431. (Confira todas as ofertas na lista abaixo).

Os outros destaques desta promoção são as passagens de ida e volta de Montes Claros para Vitória por apenas R$ 549,71. Os bilhetes de ida e volta do Norte de Minas para Brasília podem ser comprados por R$ 588. Nos voos de Montes Claros para Salvador a ida e a volta custam apenas R$ 620. Quem está nestas cidades pode viajar para Montes Claros pagando os mesmos valores.

Hospedagem com desconto

De Montes Claros para o Rio de Janeiro as passagens de ida e volta estão disponíveis neste final de semana por R$ 729,29. Mas de você prefere viajar para o Sul do Brasil, onde o clima é mais ameno, também encontra promoção. De Montes Claros para Curitiba a ida e a volta custam R$ 734,98 e para Porto Alegre a viagem sai por R$ 748,77.

Com exceção de Porto Seguro, todas as passagens da lista abaixo são de ida e volta. As taxas de embarques estão incluídas em todas as passagens. Você pode parcelar os valores em 12 vezes. Neste final de semana você pode reservar o hotel com descontos de até 40%. Mas seja rápido. Essa promoção termina às 8 horas de segunda-feira (10/02).

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas para embarque em Montes Claros