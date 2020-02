Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de fevereiro de 2020.

Sebrae abre vagas para orientadores de Agentes Locais de Inovação (ALI) em Minas Gerais

O Sebrae abre inscrições para o edital de seleção de orientadores para o Programa Agentes Locais de Inovação (ALI), em Minas Gerais. Estão sendo oferecidas seis vagas, sendo três para cadastro de reserva, para profissionais com curso superior concluído há, no mínimo, seis anos e título de mestre ou doutor. Os selecionados receberão bolsas de R$ 4 mil, por até 1 ano. As inscrições podem ser feitas até o 12 de fevereiro (quarta-feira) pelo site www.sebrae.com.br/minasgerais.

O Programa ALI é uma iniciativa do Sebrae em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) com o objetivo de promover a prática de ações de inovação nas pequenas empresas com orientação gratuita e personalizada.

Entre as seis vagas abertas em Minas Gerais serão: duas (sendo um cadastro de reserva) para atuação na Zona da Mata / Triângulo, duas (sendo um cadastro de reserva) para atuação no Centro-Oeste /Norte, e duas (sendo um cadastro de reserva) para atuação no Noroeste / Sul.

Os orientadores irão trabalhar diretamente com os Agentes Locais de Inovação nas ações desenvolvidas com as Micro e Pequenas Empresas (MPE) mineiras selecionadas pelo programa ALI. Também irão identificar problemas e propor soluções tecnológicas, a partir das demandas apresentados pelas empresas atendidas.

O processo seletivo será realizado em Belo Horizonte. O resultado será divulgado no dia 2 de março.

Processo Seletivo Orientador do Programa ALI – Minas Gerais

Inscrições até 12 de fevereiro

Divulgação do resultado: 2 de março

Inscrições e informações: www.sebrae.com.br/minasgerais .